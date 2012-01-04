خشکسالی گریبان 90 درصد موقوفات مهریز را گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد میرجلیلی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک مسئولان اداره اوقاف و امور خیریه و جهاد کشاورزی شهرستان مهریز با اشاره به اینکه اغلب موقوفات با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌ کنند، راهکارهای مختلف در زمینه بهره وری و حمایت بیشتر از موقوفات دچار این بحران را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه 90 درصد موقوفات شهرستان مهریز را اراضی کشاورزی و قنات ها تشکیل می دهد، افزود: این نشست با هدف احیای موقوفات و بهره وری بیشتر از موقوفاتی که با مشکل خشکسالی روبرو هستند، برگزار شده است.

میرجلیلی تعامل دوسویه اداره اوقاف و امورخیریه با جهاد کشاورزی این شهرستان را برای حل مشکلات در این زمینه ضروری خواند و تهیه اسامی موقوفات نیازمند به حمایت همچنین معرفی نمایندگان این موقوفات به جهاد کشاورزی را از جمله اقدامات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز برشمرد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مهریز در این نشست حمایت از موقوفات دچار خشکسالی شده را از اولویت های جهاد کشاورزی در سال آینده عنوان کرد.

محمد حکیمی ادامه داد: در سال آینده برای موقوفات از بودجه های حمایتی دولت از کشاورزی سهمی در نظر گرفته می شود.

وی برنامه ریزی برای حمایت های مادی، آموزشی و معنوی را از دیگر برنامه های جهاد کشاورزی برای موقوفات دچار خشکسالی این شهرستان عنوان کرد.