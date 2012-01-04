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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۳۹

رضایی در گفتگو با مهر:

180 هزار راس دام در انار بر علیه بیماری های دامی در انار مایه کوبی شدند

180 هزار راس دام در انار بر علیه بیماری های دامی در انار مایه کوبی شدند

انار - خبرگزاری مهر: مسئول شبکه دامپزشکی انار از مایه کوبی 180 هزار راس دام در انار بر علیه بیماری های مختلف دامی در این شهرستان خبر داد.

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال جاری 174 هزار و 120 راس دام سبک، چهار هزار و 655 راس دام سنگین و 127 قلاده سگ در انار بر علیه بیماری های دامی در انار مایه کوبی شدند.

رضایی با اشاره به نقش دامپزشکی در تامین سلامت افراد جامعه ابراز داشت: دامپزشکی انار با انجام عملیات مایه کوبی دام های شهرستان انار و همچنین نظارت بر نحوه کشتار و سلامت دام و و همچنین توزیع فرآورده های دامی سالم تمام توان خود را برای ارتقاء سطح امنیت غذایی افراد جامعه به کار می گیرد.

وی یادآور شد: طی سال جاری دام های شهرستان انار بر علیه بیماری شاربن، هاری، تب مالت، تب برفکی و انتروتوکسمی واکسینه شده اند.

این مسئول یادآور شد: با انجام اقدامات پیشگیرانه می توان از خساراتی که بیماری های دامی به همراه دارند جلوگیری کرد.

کد مطلب 1501224

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