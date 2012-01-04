180 هزار راس دام در انار بر علیه بیماری های دامی در انار مایه کوبی شدند

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال جاری 174 هزار و 120 راس دام سبک، چهار هزار و 655 راس دام سنگین و 127 قلاده سگ در انار بر علیه بیماری های دامی در انار مایه کوبی شدند.

رضایی با اشاره به نقش دامپزشکی در تامین سلامت افراد جامعه ابراز داشت: دامپزشکی انار با انجام عملیات مایه کوبی دام های شهرستان انار و همچنین نظارت بر نحوه کشتار و سلامت دام و و همچنین توزیع فرآورده های دامی سالم تمام توان خود را برای ارتقاء سطح امنیت غذایی افراد جامعه به کار می گیرد.

وی یادآور شد: طی سال جاری دام های شهرستان انار بر علیه بیماری شاربن، هاری، تب مالت، تب برفکی و انتروتوکسمی واکسینه شده اند.

این مسئول یادآور شد: با انجام اقدامات پیشگیرانه می توان از خساراتی که بیماری های دامی به همراه دارند جلوگیری کرد.