سد"تنگ سرخ" منتظر سفر دولت/ احیای رودخانه خشک منوط بر اجرای پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد سد "تنگ سرخ" از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به فارس بود که با وجود تمامی تاکیدات مسئولان استان و شهرستان شیراز عملیات اجرایی آن آغاز نشده است.

ایجاد سد "تنگ سرخ" از جمله مباحثی است که طی چندین سال گذشته شهرداری و شورای شهر شیراز بارها از کمترین فرصت برای بیان اهمیت آن استفاده کرده اند زیرا با راه اندازی این سد به راحتی بخشهای پایین دستی و بالا دستی محل احداث می تواند از آب این سد استفاده و مشکلات خود را برطرف کند.

از طرفی دیگر با ایجاد سد "تنگ سرخ" دل نگرانی مسئولان استان و شهرستان برای آغاز کارهای عمرانی در رودخانه خشک شیراز برطرف می شود زیرا این سد به عنوان یک سیل بند عمل خواهد کرد.

عدم وجود سیل بند و سد در بالا دست رودخانه خشک شیراز باعث شده که ترس از سیلاب و تخریب همراه از هرگونه کار عمرانی در رودخانه خشک شیراز جلوگیری شود و این پتانسیل عظیم بدون استفاده باقی باشد.

رودخانه خشک

از طرفی در سفر دور دوم هیئت دولت به فارس اجرایی کردن این سد تصویب شد و قرار شد که اعتبارت این سد به صورت 50،50 توسط وزارت نیرو و وزارت کشور تامین شود که در این راستا وزارت نیرو با اعلام اینکه راه اندازی این سد تولید برق به همراه نخواهد داشت از انجام تعهدات خودداری کرد.

عدم انجام تعهد از سوی وزارت نیرو باعث شد که هیچگونه کار اجرایی برای راه اندازی این سد انجام نشود و رودخانه خشک شیراز همچنان به صورت مخروبه باقی باشد.

ایجاد سد "تنگ سرخ" آرزوی مردم شیراز است

اما شهردار شیراز با بیان اینکه در سفر هیئت دولت اگر سد "تنگ سرخ" به تصویب نهایی برسد کار بزرگی در این شهر انجام شده به خبرنگار مهر، گفت: هیچ پروژه ای برای مردم شیراز مهمتر از ایجاد سد "تنگ سرخ" نیست.

علیرضا پاک فطرت تاکید کرد: ایجاد سد "تنگ سرخ" باعث توسعه فعالیتها در شیراز می شود به خصوص اینکه به راحتی می توانیم پروژه های مختلفی را برای رودخانه خشک شیراز تعریف و اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه عدم استفاده از40 کیلومتر رودخانه خشک در شیراز باعث کاهش توسعه در فضای سبز شیراز شده، یادآور شد: رودخانه خشک شیراز با توجه به فضای مناسبی که دارد به راحتی می تواند محل مناسبی برای اجرای پروژه های بزرگ در این کلانشهر باشد که متاسفانه قبل از اینکه سد "تنگ سرخ" و سیل بند ایجاد شود هیچگونه فعالیتی نمی شود در این منطقه انجام داد.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه با اجرایی کردن سد "تنگ سرخ" بحث گردشگری در منطقه نیز قوت خواهد گرفت تصریح کرد: با آبگیری این سد، منطقه ای با وسعت فراوان برای گردشگران فراهم خواهد شد و با طراحی های انجام شده فضایی زیباتر از منطقه چادگان را احداث خواهیم کرد.

پاک فطرت ادامه داد: علاوه بر بحث گردشگری، سد "تنگ سرخ" به طور یقین بر تغییر اقلیمی شیراز تاثیر فراوان خواهد داشت و از طرفی مشکل بی آبی در باغات قصردشت شیراز نیز برطرف می شود.

وی تصریح کرد: با تمامی تلاشی که در توسعه و ایجاد فضای سبز شهری انجام شده همچنان باغات قصردشت با کم آبی مواجه است و حفر چاه های بیشتر نیز نتواسته مشکل آب رسانی به این باغات را برطرف کند.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شهرداری شیراز هیچگونه درخواستی به غیر از تعیین تکلیف سد "تنگ سرخ" در سفر دور چهارم هیئت دولت به استان فارس ندارد، گفت: سد تنگ سرخ از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به فارس است که امیدواریم در این دور دستوران لازم جهت آغاز عملیات اجرایی از سوی رئیس جمهور داده شود و وزارت نیرو را ملزم به انجام تعهدات خود کند.

احداث جاده دسترسی "تنگ سرخ" در حال انجام است

عضو شورای شهر شیراز نیز با اشاره به آخرین وضعیت سد "تنگ سرخ" به خبرنگار مهر، گفت: مطالعات سد تنگ سرخ به تصویب وزارت نیرو رسیده است.

محسن معین تصریح کرد: مهمترین مشکل راه اندازی این سد کمبود اعتبارات است که متاسفانه تاکنون به این بحث توجه نشده و ما همچنان درخواست های همیشگی خود را در بحث راه اندازی این سد داریم.

وی با اشاره به اینکه جاده انحرافی سد "تنگ سرخ" در حال احداث است، افزود: احداث جاده انحرافی از مدتها قبل شروع شده و احتیاجی به تاکید نیست، اما در سفر هیئت دولت به فارس باید تکلیف این مصوبه روشن شود.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: پروژه های مختلفی برای رودخانه خشک شیراز تعریف شده که با وجود تایید این طرح ها تا زماینکه سد "تنگ سرخ" ایجاد نشود هیچگونه فعالیتی در این راستا ممکن نیست.

رودخانه خشک شیراز به طول 40 کیلومتر در مرکز شهر شیراز و پایین دست محل در نظر گرفته شده برای ایجاد سد "تنگ سرخ" قرار دارد که در حال حاضر به دلیل عدم وجود این سد این رودخانه به محلی برای انباشته شده زباله و یا در پایین دست این رودخانه شاهد بروز مشکلات بهداشتی برای مردم هستیم که در صورت ایجاد این سد و جاری شدن آب روان تمامی مشکلات بهداشتی و فضای سبز شهر شیراز برطرف می شود.