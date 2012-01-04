اعلام جزئیات کشف یک میدان جدید گاز توسط وزیر نفت

سیدمحمود محدث در گفتگو با مهر با اشاره به کشف یک میدان گاز طبیعی در یکی از استانهای جنوب کشور، گفت: به زودی رستم قاسمی وزیر نفت جزئیات این میدان تازه اکتشاف شده گاز طبیعی را اعلام می کند.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران همچنین از کشف 2 میدان جدید نفت خام توسط ایران خبر داد و افزود: هم اکنون تمرکز فعالیت های اکتشاف نفت و گاز ایران با محوریت مناطق مرزی در حال انجام است.

به گزارش مهر، با گذشت یک دهه از آغاز ساخت فعالیت‎های اکتشافی ایران و ساخت سکوی نیمه شناور امیرکبیر، ایران در آبهای عمیق دریای خزر یک مخزن با ذخیره 50 تریلیون فوت مکعبی گاز طبیعی کشف کرد.

از سوی دیگر در سالجاری پس از افزایش ذخایر نفت خام ایران به 154.8 میلیارد بشکه، ذخایر گاز طبیعی ایران هم نزدیک به یک تریلیون متر مکعب افزایش یافته است.



بر این اساس به انجام اکتشافات جدید گازی در 2 سال گذشته حجم ذخایر درجای گاز طبیعی ایران با افزایشی 900 میلیارد متر مکعبی به حدود 34 تریلیون متر مکعب افزایش یافته است.



محسن خجسته‌مهر هم پیشتر در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه اکتشافی وزارت نفت، از احتمال افزایش چشمگیر ذخایر جدید هیدروکربوری خبر داده و گفته است: مجموع ذخایر هیدروکربوری که در طول سالجاری کشف شده، در ابتدای سال 1391 اعلام می‌شود.



معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت همچنین افزایش ذخایر گاز طبیعی ایران به 34 تریلیون متر مکعب را تایید کرده است.



به گزارش مهر، در حال حاضر فعالیتهای اکتشاف نفت و گاز ایران در منطقه ای به وسعت 100 کیلومتر مربع در مناطق غرب و شمالغربی ایران متمرکز شده است و پیش بینی می شود به زودی حجم ذخایر هیدروکربوری در این مناطق افزایش یابد.



با توجه به اینکه در شرایط فعلی ایران حدود 16 درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد در برنامه پنجم توسعه افزایش ظرفیت تولید گاز ایران به 1.2 تا 1.4 میلیارد متر مکعب در روز هدف گذاری شده است.



با این حجم از ذخایر گاز و وضعیت فعلی تولید پیش بینی ها نشان می دهد که ایران حداقل تا یکصد سال آینده گاز طبیعی برای تولید و صادرات در اختیار دارد.



شرکت ملی نفت ایران هم پیشتر از احتمال کشف 4 میدان جدید نفت یا گاز طبیعی در ایران تا پایان سالجاری خبر داده و اعلام کرده بود: جزئیات این اکتشافات جدید با تکمیل مطالعات به طور رسمی توسط وزارت نفت اعلام می‌شود.