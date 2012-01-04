به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ‌سرای امید همزمان با گرامیداشت اربعین حسینی(ع) و با هدف ایجاد ارتباط عمیق و عاطفی با مفهوم و معنای عاشورا و نهضت حسینی کارگاه هنری قطره خون بر بوم را با حضور 30 نفر از اساتید حوزه نقاشی به سرپرستی استاد علی فرامرزی در تاریخ 19دی‌ماه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با شعار "نهضت حسینی منشاء بیداری اسلامی" با حضور استاد علی فرامرزی و با همکاری و مساعدت معاونت هنری سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، روز دوشنبه از ساعت 14 در نگارخانه آبی فرهنگ‌سرای امید آغاز و طی آن هنرمندان مدعو به ترسیم آثار خود می پردازند.

استاد علی فرامرزی متولد سال 1329 محله قدیمی امام‌زاده یحیی تهران است. فرامرزی از راهی به وادی هنر وارد شد که ستاره راهنمای آن پتگر بود. او به طراحی و نقاشی از روی طبیعت و چشم‌اندازهای آن پرداخت. اما بیش از همه، آن‌چه از تجربه‌های خود آموخت راه و روش نقاشی او را شکل داد و او را نقاشی خود آموخته بار آورد. از امپرسیونیست‌ها آموخت که اشیا در نورهای گوناگون شکل عوض می‌کنند. از سزان (نقاش فرانسوی) آموخت که طبیعت را می‌توان به شکل‌های هندسی مختصر کرد. سمبولیست‌ها قدرت تحریف‌های ذهنی را به او نشان دادند، ترکیب‌بندی معمارگونه را از پیکاسو یاد گرفت. فرامرزی تاکنون آثارش رادر نمایشگاه‌های متعدد گروهی و انفرادی شرکت داده است از جمله: انجمن فرهنگی ایتالیا، فرهنگسرای نیاوران، گالری فرامرزی، موزه هنرهای معاصر، فرهنگسرای آنار، نگارخانه کوثر، گالری برگ، نمایشگاه گروهی طراحان معاصر نمایشگاه بین‌المللی.این هنرمند نقاش همچنین برنده بورس برگزیدگان نقاشان جوان و برنده بورس از آکادمی رم ایتالیا شده است.

شرکت‌کنندگان در این کارگاه آثار خود را با محوریت تاثیرات فرهنگ و آموزه‌های حسینی در جامعه امروز، نهضت حسینی و بیداری اسلامی و ایرانیان و عزاداری سالار شهیدان خلق خواهند کرد. در پایان این کارگاه به رسم پاسداشت و ارج نهادن به حضور فعال هنرمندان، لوح تقدیر و تندیس یادبود به آنان اهداء می‌شود.علاقه مندان جهت شرکت در این کارگاه می‌توانند طی تاریخ اعلام شده به فرهنگسرای امید،واقع در میدان امام حسین (ع)، خیابان 17شهریور ،خیابان خشکبارچی، بوستان خیام مراجعه و یا با تلفن 33355203 تماس حاصل نمایند.

نمایشگاه عکس‌های استاد حسن کسایی برپا می شود

نمایشگاه عکس حسن کسایی که قرار بود توسط فروغ بهمن پور‏، 30 دی ماه برگزار شود اما لغو شد‎‎؛امروز 14 دی ماه برگزار می شود و تا 20 دی ماه ادامه دارد.

نگارخانه لاله در ادامه برنامه‌های نمایشگاهی خود اقدام به برگزاری نمایشگاه عکس‌های استاد حسن کسایی موسیقدان برجسته و نوازنده نامدار نی کرده است.

در این نمایشگاه 10 قطعه عکس استاد از کودکی تاامروز و عکس‌‌هایی در کنار بزرگانی چون تاج اصفهانی‌، ادیب خوانساری‌، صبا، مرتضی محجوبی، جلیل شهناز و‌... ( منتخبی از گنجینه فروغ بهمن پور) به معرض نمایش گذاشته خواهدشددرکارت دعوت نمایشگاه آمده است.

آیین گشایش این نمایشگاه امروز ساعت 15 تا 20 در نگارخانه لاله برگزار می شود. همچنین علاقمندان می توانند از ساعت 9 صبح تا 13 و عصرها از ساعت 15 تا 19 از نمایشگاه دیدن کنند.