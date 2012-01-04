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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

گل محمدی:

40 ناشر کتاب در همدان فعالیت دارند

40 ناشر کتاب در همدان فعالیت دارند

همدان - خبرگزاری مهر: کارشناس چاپ و نشر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از فعالیت 40 ناشر کتاب در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد گل محمدی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه امسال، 75 کتاب توسط ناشران استان همدان به چاپ رسیده است.

گل محمدی ادامه داد: موضوع این کتاب ها در حوزه های دین، علوم اجتماعی، و علوم عملی بوده است.

وی با بیان اینکه امسال میانگین تیراژ هر کتاب دو هزار و 500 جلد بوده است، افزود: در حال حاضر 40 ناشر فعال در استان همدان به فعالیت می پردازند.

کارشناس چاپ و نشر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان افزود: در سال گذشته 239 عنوان کتاب در استان همدان منتشر شد.

وی اظهار داشت: سال گذشته 312 پیش نویس کتاب برای ممیزی به تهران ارسال شد که از این تعداد 247 عنوان کتاب مجوز گرفتند و 42 عنوان کتاب شامل اصلاحیه شد.

گل محمدی ادامه داد: در نهایت 239 کتاب در سال گذشته در استان همدان چاپ شد که 81 عنوان چاپ مجدد، پنج عنوان ترجمه و 159 عنوان چاپ اول بودند.

کد مطلب 1501233

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