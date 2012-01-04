توجه به امر وقف پیروی از ائمه اطهار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد صبح چهارشنبه در مراسمی در جمع مردم گناباد اظهار داشت: وقف یک سنت الهی و جای پای اولیای الهی گذاشتن است.

وی افزود: مسئله وقف از مسائل و برنامه های مهم در زمان پیامبر(ص) و امام علی(ع) بوده است و اهل بیت نیز به این مسئله اهتمام ویژه داشتند.

وی تصریح کرد: امام علی(ع) چاههای متعددی را به ثمر رسانند و وقتی به ثمر رسید برای ایتام و مستضعفان وقف می کردند.

وی گفت: افراد زیادی به این موضوع عمل کردند و شاید امروز نامی از آنها نیست ولی آثار و برکات کار آنها را درجامعه می بینیم و امروز همه از وقفیات آنها بهره می برند.

گنابادی نژاد گفت: خیمه های سیدالشهدا سالهای سال است که برپا می شود وکسانی که این کار را انجام دادند و می دهند بی منت قدم در این راه می گذارند.

وی با بیان اینکه در موضوع وقف اخلاص نهفته است افزود: مسئله وقف در جامعه وجود دارد و مردم از آن بهره مند می شود.

گنابادی نژاد بیان داشت: اگر می خواهیم برای آخرت خود توشه داشته باشیم وقف می تواند در این زمینه بسیار مهم باشد و این در حالی است که از وقفیات هزاران نفر استفاده می کنند و بهره مند می شوند و برای وقف کنندگان ذخیره است.