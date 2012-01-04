اعتراض به عفو عمومی در میانمار/ زندانیان احزاب مخالف را آزاد کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، به دنبال صدور سومین بخشنامه عفو عمومی توسط دولت میانمار فعالان سیاسی و به ویژه مخالفان دولت عدم رضایت خود را از برآورده نشدن انتظاراتشان اعلام کردند.

"نیان وین" سخنگوی آنگ سان سوچی با بیان اینکه ما به یک عفو واقعی امیدواریم، گفت: معلوم نیست که این بخشنامه منجر به آزادی اعضای احزاب مخالف دولت شود.

چند روز پیش دفتر رییس جمهوری میانمار طی بیانیه ای اعلام کرد که با توجه به فرارسیدن شصت و چهارمین سالروز استقلال کشور تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی مورد بخشودگی و عفو قرار می گیرند.

بر اساس این بیانیه مجرمین محکوم به مرگ از اعدام معاف می شوند و حکم محکومان به حبس بیش از 30 سال به حبس تا 30 سال، بین 20 تا 30 سال به 20 سال تقلیل پیدا می کند. همچنین 25درصد از دوره محکومیت محکومان به حبس کمتر از 20 سال نیز کاهش می یابد.

این عفو عمومی سومین مرحله از سری عفوهای عمومی در میانمار از زمان انتخاب شدن دولت جدید در فروردین سال 90 می باشد.

به دنبال عفو عمومی درمیانمار در دو مرحله قبل به ترتیب 14 هزار و 758 زندانی و 6 هزار 359 زندانی آزاد شدند.

