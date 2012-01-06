محمدصادق افراسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان مهلت اصلاح اطلاعات پایگاه‌های اینترنتی ثبت شده در تارنمای ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی (آخر آذر 90) گفت: تعدادی از همکاران ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی مامور شده‌اند تا اطلاعات تمام پایگاه‌های اینترنتی را بررسی کرده و در اسرع وقت نتیجه را برای حذف پایگاه‌های دارای اطلاعات نادرست اعلام کنند.

وی افزود: با توجه به ارتباطی که با سازمان ثبت احوال ایجاد شده است، اگر هویت صاحبان پایگاه‌های اینترنتی شامل اطلاعات شناسنامه و کارت ملی دارای ایراداتی باشد، این موضوع به سرعت رسیدگی شده و این ستاد ظرف 24 ساعت از نتیجه موضوع مطلع خواهد شد.

مسئول ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی وزارت ارشاد اضافه کرد: پس از اعلام فراخوان ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی برای اصلاح پایگاه‌های اینترنتی حجم نسبتاً قابل توجهی از اطلاعات پایگاه‌ها اصلاح شده و همکاران این ستاد هم اکنون مشغول بررسی اطلاعات برای مشخص کردن پایگاه‌هایی هستند که هنوز دارای اطلاعات نادرست هستند.

افراسیابی با اشاره به اینکه اطلاعات پایگاه‌های اینترنتی از سال 1385 ثبت شده است، تاکید کرد: مسلماً بررسی اطلاعاتی که طی 5 سال در ستاد ما به ثبت رسیده، زمان‌بر است، ولی این کار تا آغاز دهه فجر یعنی 12 بهمن ماه انجام خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت ارشاد پس از اتمام بررسی اطلاعات پایگاه‌های اینترنتی، فهرست اسامی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی حاوی اطلاعات نادرست به دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام خواهد شد و پس از تایید کارگروه تارنماهای دارای اطلاعات نادرست از تارنمای ستاد ساماندهی حذف خواهند شد.

وی درباره لزوم اعلام اسامی پایگاه‌های اینترنتی دارای اطلاعات نادرست به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید کرد: هم اکنون ثبت یا عدم ثبت یک سایت در نوع تصمیم گیری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کشور موثر است و اگر تارنمایی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مقصر شناخته شود، اما در تارنمای ساماندهی به ثبت رسیده باشد برای حذف مطلب مجرمانه تذکر دریافت کرده و معمولا راساً فیلتر یا مسدود نخواهد شد.

به گفته مسئول ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیردولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون اطلاعات حدود 30 هزار سایت و وبلاگ در تارنمای این ستاد به ثبت رسیده است.