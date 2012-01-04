وزیر ارشاد: انحلال خانه سینما کاملا منطبق بر قانون است

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره مباحث مطرح شده در مورد خانه سینما گفت: اینکه شورای فرهنگ عمومی اساسنامه ‌ای را تصویب کند به معنای مجوز فعالیت نیست و مجوز فعالیت‌ تشکل‌های مختلف تحت هر عنوان که تشکل فرهنگی، هنری و سینمایی باشد از سوی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی صادر می‌شود.

وی تصریح کرد: کار ارائه مجوز به تشکل‌های فرهنگی، هنری و سینمایی از سوی هیئت نظارت صورت می‌گیرد که علاوه بر آن بحث نظارت و انحلال مجوز آنها بر عهده وزارت فرهنگ است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: از همان ابتدای تأسیس خانه سینما این تشکل روال قانونی را طی نکرد و در طول این دوران هم تخلفات عدیده‌ای همچون تغییر اساسنامه را داشته است. در حالی که این کار باید با تصویب شورای فرهنگ عمومی باشد. از همین رو و با توجه به تخلفاتی که از سوی این تشکل صورت گرفته هیئت نظارت بر مراکز فرهنگی انحلال این تشکل را اعلام کرده است که کاملا مطابق قانون است.

حسینی یادآور شد: البته دوستان قبلا فکر می‌کردند که نیاز به رأی دادگاه است اما زمانی که بررسی بیشتری صورت گرفت معلوم شد این بحث از اختیارات خود وزارت فرهنگ است اما اگر تمکین در برابر قانون صورت نگیرد روال خود را طی خواهد کرد.

وی تأکید کرد: اگر در مورد بحث خانه سینما به قانون تمکین نشود بر اساس وظایف قانونی‌مان عمل کرده‌ایم و موضوع را پی خواهیم گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص وضعیت وام مسکن خبرنگاران گفت: وام هنرمندان پیگیری شده الان بانک ملت هیچ توجیهی برای عدم پرداخت آن ندارد که به دنبال آن بحث وام خبرنگاران نیز پیگیری می‌شود. انشاءالله در همین سال نود شاهد پرداخت این وامها باشیم.