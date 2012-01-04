به گزارش خبرگزاری مهر، جواد مصدقی در خصوص تعطیلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی براساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه، تاسیس شده و حداقل تا پایان این برنامه معتبر و برقرار خواهد بود و تا کنون تنها 9 ماه از زمان اجرای برنامه می‌گذرد، بنابراین اجرای قانون چیزی نیست که با نظرات شخصی، امکان تعطیلی داشته باشد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی درخصوص علل عدم تشکیل دو جلسه گذشته این شورا، توضیح داد: جلسه اول بنا به درخواست شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و رئیس شورا به دلیل حضور وی در مجلس برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان، برگزار نشد و جلسه دوم نیز به علت این که وزرای عضو شورا باید در همان ساعت به حضور رئیس جمهور می‌رسیدند، منتفی شد، زیرا براساس آیین‌نامه اجرایی شورا، یک سوم نمایندگان هر قوه می‌توانند در جلسه حضور نداشته باشند و در غیر این صورت، شورا رسمیت نخواهد داشت.

وی در مورد این که آیا به تازگی از طرف دولت یا سایر اعضای شورا، نظری مبنی بر عدم تشکیل شورا به وی منعکس شده یا خیر؟ نیز توضیح داد: در این مورد چیزی به دبیرخانه منعکس نشده و دبیرخانه موظف است تا زمانی که قانون به قوت خود باقی است، وظایف خود را براساس آیین‌نامه داخلی و دستورالعمل شورا، انجام دهد و ما هماهنگی‌های لازم، برای تشکیل جلسه بعدی شورا را طبق روال انجام می‌دهیم.