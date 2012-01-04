آمریکا 20 هواپیمای جنگی از برزیل می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "مرکو پرس" آمریکا برای خرید این هواپیماها که قرار است برای اهداف آموزشی و عملیاتی در افغانستان استفاده شوند ۳۵۵ میلیون دلار می پردازد.



شرکت برزیلی که این هواپیماها را به آمریکا می فروشد قرار است خدمات حفظ و نگهداری آنها را هم بر عهده بگیرد.



"لوئیز کارلوس اگویار" مدیر اجرایی و رئیس هیئت مدیره شرکت امنیتی و دفاعی "امبرائر" گفت: ما متعهد هستیم تا هواپیماهای A-29 سوپر توکانو را بر اساس جدول زمانی تعیین شده و در چارچوب بودجه آن انتقال کنیم.



بر اساس گزارش ها، نیروهای هوایی افغانستان این هواپیما را برای آموزش و راه اندازی عملیات های اکتشافی و کوچک استفاده خواهد کرد.



شرکت برزیلی اعلام کرد که این هواپیماها برای انجام مأموریتهای ضد تهدید ساخته شده اند و در حال حاضر نیروی هوایی 5 کشور از آنها استفاده می کنند.