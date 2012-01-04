سایت جمعیت بانوان فرهیخته خراسان رضوی راه انداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه صنم یار تکلو صبح چهارشنبه در جلسه رکن اجرایی کارگروه های جمعیت بانوان فرهیخیته در تبلیغات اسلامی این استان اظهار کرد: این سایت با موضوعات اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی، بهداشت روان و جسم خانواده بزودی با پشتیبانی یک کمیته علمی راه اندازی می شود.

وی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های کارگروه های این جمعیت اظهارکرد: این جمعیت شامل چهار کارگروه سیاست های راهبردی، در کارگروه بررسی و نیاز سنجی امور فرهنگی بانوان، کارگروه هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت های دستگاهها و تشکل های بانوان و کارگروه پشتیبانی، ارتقاء و بهره وری اعضا است.

وی افزود: در کارگروه سیاست های راهبردی بررسی و دسته بندی اولویت های قانون پنجم توسعه و دعوت از مسئولین مربوطه بررسی شد.

وی بیان کرد: در کارگروه بررسی و نیاز سنجی امور فرهنگی بانوان نیز اولین اولویت نیاز سنجی دختران در حال ازدواج و سه اولویت کاری منشور سال جاری بررسی شده است.

وی ادامه داد: دراین کارگروه مقرر شد اعضا جمعیت بانوان بر روی موضوعات مهارت های زندگی قبل و بعد از ازدواج، ملاک های انتخاب همسر و مهارت های خود آگاهی نظرات و ایده های خود را ارائه کنند.

تکلو عنوان کرد:در کارگروه هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت های دستگاهها و تشکل های بانوان، گزارش طرح خانواده پایدار توسط اعضا جمعیت بانوان ارائه شد و نرم افزار خانواده پایدار میان اعضای کارگروه توزیع شد.

وی از اجرای تدبر قرآن ویژه اعضا این جمعیت خبر داد و افزود: بزودی جزئیات این طرح اعلام می شود.