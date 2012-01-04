نگرانی از تحمیل هزینه های اضافی به بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید شهاب الدین صدر در جمع اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانهای استان لرستان با تاکید بر ضرورت افزایش اعتبارات حوزه سلامت، گفت: در حال حاضر یکی از چالشهای جدی نظام سلامت کمبود اعتبار است.

وی افزود: اگر موضوع سلامت در جایگاه واقعی و اولویت اول تا پنجم کشور قرار گیرد و سرانه سلامت رشد کافی و مناسبی داشته باشد بسیاری از مشکلات این حوزه و فشارهای مالی ناشی از درمان بیماریها از روی دوش مردم برداشته خواهد شد.

صدر ادامه داد: تقویت صندوقهای بیمه‌ای و حمایتی، واقعی کردن تعرفه‌ها و بهبود ساختار نظام سلامت ملی از دیگر موارد مهمی است که باید در اصلاح نظام سلامت مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به مصوبات مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه در بخش سلامت، این مصوبات را مترقی و آینده‌نگر خواند و عنوان کرد: با تلاش اغلب اعضای جامعه پزشکی عضو مجلس شورای اسلامی قوانینی که در برنامه پنجم توسعه مصوب شد می تواند موجب اصلاح و ارتقای نظام سلامت شود.

وی اضافه کرد: رشد بیش از 60 درصدی اعتبارات حوزه سلامت در سال 90 یکی از دستاوردهای این مصوبات بود که امیدواریم با ادامه رویکرد سلامت محور مجلس، این رشد در سال 91 نیز ادامه یابد.

صدر با بیان اینکه عمده آسیبهای ناشی از هر چالش و مشکلی در نظام سلامت متوجه مردم و اعضای جامعه پزشکی خواهد بود، گفت: نگاه ما در مجلس و سازمان نظام پزشکی همواره بر تقویت حوزه سلامت کشور و کم کردن سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان بوده است که این موضوع در گروی تصویب و پیش بینی قوانین مورد نیاز و اجرای صحیح این قوانین توسط دولت است.

وی افزود: عمده‌ترین نگرانی ما، تحمیل هزینه های اضافی و سقوط بیماران و خانواده های آنان به زیر خط فقر پس از یک دوره درمان است که حل این چالش بیش از هر چیز به مسئولان و قانونگذارانی نیاز دارد که مسایل و مشکلات اصلی و واقعی حوزه سلامت را بدانند و در جهت حل آنها قدم بردارند.