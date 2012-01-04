سرهنگ عبدالعلی رشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارش برف از دیروز آغاز شده است و با توجه به کاهش دما شاهد بروز یخبندان در برخی محورهای استان هستیم.

وی با اشاره به اینکه تردد در همه جاده‌های اصلی استان در حال‌ حاضر امکان‌پذیر است، ادامه داد: رفت ‌و آمد در گردنه قیدار به ابهر و گردنه قلی‌کندی با زنجیر چرخ ممکن است و در گردنه پاپایی نیز شاهد بروز یخبندان هستیم.

سرهنگ رشتیانی افزود: وضعیت اتوبان زنجان ـ قزوین نسبت به سایر محورها مطلوب است، اما با توجه به بروز یخبندان همه نیروها در جاده‌ها حضور دارند تا در صورت بروز مشکل موارد را در اسرع وقت برطرف کنند.

سرهنگ رشتیانی با بیان اینکه با توجه به بروز یخبندان از شب گذشته شاهد سه فقره تصادف در جاده قدیم زنجان بودیم، افزود: البته این تصادفات خسارتی بوده و هیچ‌گونه خسارت جانی نداشت.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان به ضرورت آگاهی رانندگان از نحوه رانندگی در شرایط خاص اشاره کرد و یادآور شد: باید همه رانندگان آموزش لازم برای رانندگی در این شرایط را گذرانده باشند.