گردهمایی دبیران اتاق های تعاون سراسر کشور در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رضویان راد اظهارکرد: در این گردهمایی مسولان ارشد و مقامات کشوری مرتبط با بخش تعاون، نمایندگان مجلس، دبیران اتاق های تعاون و مدیران اتحادیه های شرکت های تعاونی حضور خواهند داشت.
وی افزود: این گردهمایی با هدف همگرایی، هم اندیشی و هم افزایی در راستای نیل به توسعه بخش تعاون و رسیدن به 25 درصد در پایان برنامه پنجم توسعه 20 و 21 دی ماه در مشهد برگزار می شود.
رضویان راد به برنامه های بخش تعاون کشور در سال 2012 اشاره کرد و ادامه داد: اهداف سال بینالمللی تعاون افزایش آگاهی نسبت به تعاونیها است.
عضو هیئت مدیره اتاق تعاون کشور اظهار داشت: هدف از نامگذاری سالهای مختلف از سوی سازمان ملل متحد، معطوف کردن افکار عمومی و تشویق به انجام اقدامات مختلف به سوی مباحثی دیگر است، ضمن این که هدف از نامگذاری امسال، افزایش آگاهی عمومی نسبت به کمکهای بسیار گران بهای بنگاههای تعاونی به کاهش فقر، تولید اشتغال و همبستگی اجتماعی است.
وی یادآورشد: این سال همچنین توانمندیهای الگوی تجاری تعاونی را به عنوان ابزاری جایگزین برای تجارت و پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی نمایان میکند.
رضویان راد اهداف سال بینالمللی تعاون را افزایش آگاهی نسبت به تعاونیها و کمکهایی که به توسعه اقتصادی، اجتماعی و رسیدن به اهداف توسعه هزاره میکند، ترویج تشکیل و رشد تعاونیها، تشویق دولتها برای وضع سیاستها، قوانین و مقررات حامی تشکیل، رشد و ثبات تعاونیها عنوان کرد.
دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: در ماه اکتبر 2012 نمایشگاه اتحادیه بینالمللی تعاون ICAبا حضور کشورهایی چون برزیل، بلغارستان، کانادا، جمهوری چک، انگلستان، گرجستان، کره، ایران، ژاپن، مالزی، نیجریه، لهستان، پرتقال، روسیه ، آفریقای جنوبی، سریلانکا و آمریکا با محصولاتی نظیر بهداشتی، انرژی، هتلداری و گردشگری، تغذیه، خرده و عمده فروشی و خدمات صنعتی در شهر منچستر انگلستان برگزار میشود.
وی افزود: در سال بینالمللی تعاون، اتاق مرکزی تعاون ایران و وزارت رفاه و اجتماعی برنامههای ویژهای دارند که از جمله آنها میتوان به برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان توانمندیهای تعاونیهای سراسر کشور و نخستین نشست مدیران و اعضا هیئت مدیره و اتحادیههای سراسر کشور در مشهد اشاره کرد.
رضویان راد تصریح کرد: این سال دارای نمادی بینالمللی است و دارای رنگهای با معانی خاص نظیر رنگ قرمز به معنی شجاعت، رنگ نارنجی به معنی وجود چشمانداز و امکانات، زرد به معنای چالشهای پیشرو، سبز نیز به معنای رشد، آبی آسمانی به معنای افق دیرینه و نیاز به آموزش و پرورش، آبی دریا به معنی نگاه مثبت و جستجوی بهره مندان و بنفش به معنی زیبایی و محبت است.
نظر شما