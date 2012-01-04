دستجردی: مردم با خیال راحت مرغ و شیر مصرف کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در واکنش به اظهارات یکی از کارشناسان که 20 درصد از مرغ های عرضه شده در بازار ایران را قبل از ذبح مرده اعلام کرده بود، گفت: نظارت کامل بر ذبح و سلامت مرغ های عرضه شده در بازار انجام می شود.

وزیر بهداشت درباره آلودگی شیرهای عرضه شده در بازار به سم آفلاتوکسین نیز گفت: شیرهای عرضه شده در بازار ایران کاملا سالم هستند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: نظرات اعلام شده در این باره کاملا شخصی بوده و نظر وزارت بهداشت نیست.

دستجردی در پاسخ به سئوالی در خصوص عرضه محصولات غیرحلال در بازار ایران خاطرنشان ساخت: هیچ ماده غیرحلالی به وسیله وزارت بهداشت مجوز ورود دریافت نمی کند.

وی درخصوص گفته های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی که نظارت بر استانداردهای عسل را جزو وظایف این وزارتخانه دانسته و معتقدند باید تولی گری این موضوع به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود، اظهار داشت: در این زمینه اطلاعی ندارم، می خوانم و اظهارنظر می کنم.