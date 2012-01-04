پیشرفت در کارها نیازمند ارتباط مستقیم مردم و مسئولان است

فضل‌الله توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور رفع مشکلات مردم، در هفته یک روز را به ملاقات حضوری با شهروندان بوشهری اختصاص داده‌ایم تا از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شویم.



وی به اهمیت بالای ارتباط مستقیم بین مردم و مسئولان اشاره کرد و افزود: مردم در این ملاقاتها مشکلات خود و گاها اشکالات شهرداری و ماموران شهرداری را با ما در میان می‌گذارند و ما تا آنجا که بتوانیم نسبت به رفع و رجوع این مشکلات تلاش می‌کنیم.



شهردار بوشهر ادامه داد: هر هفته در روزهای دوشنبه از ساعت هشت صبح تا 12 مستقیما با مردم دیدار کرده و پس از شنیدن نظرات و درخواستهای مردم ، برنامه‌ریزی مناسبی برای پرداختن به مسائل مطرح شده انجام می‌دهیم.



وی جلب رضایت مردم و همراهی آنان با مسئولان را یکی از ارکان پیشرفت شهرداری دانست و اضافه کرد: ارتباط با مردم علاوه بر اینکه در رفع مشکلات مردم موثر است، ما را نیز در شناسایی نقائص و مشکلات شهرداری کمک خواهد کرد.



توسلی شهرداری را متعلق به شهروندان دانست و گفت:‌ از همه شهروندان می‌خواهیم تا نقطه نظرات خود را در مورد شهرداری به ما ارائه کنند تا بتوانیم خدمات‌رسانی بهتری به مردم و شهروندان داشته باشیم.



وی ادامه داد: ارتباط مستقیم و بی‌واسطه می‌تواند روشنگر بسیاری از مشکلاتی باشد که مورد توجه کارشناسان و ماموران شهرداری قرار نگرفته است.