به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقیپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درخصوص اپراتور سوم، گفت: هم اکنون در استان البرز سیم کارتهای اپراتور سوم واگذار شده و برای تهران نیز به صورت آزمایشی این شبکه روشن است و تعدادی سیم کارت توزیع کردهایم و حتی بنده الان از این سیم کارت استفاده میکنم و به محض اینکه پوشش کامل شود اجازه فروش سیم کارت برای عموم هم صادر می شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره قیمت سیم کارت اپراتور سوم اظهار داشت: قیمت این سیم کارتها 120 هزار تومان بعلاوه 4 درصد ارزش افزوده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین قیمت مکالمه سیم کارت اپراتور سوم را 85 تومان برای هر دقیقه عنوان کرد.
تقی پور همچنین در پاسخ به سئوالی درباره علت پایین بودن سرعت اینترنت اظهار داشت: بعضی از این مشکلات مقطعی بوده که به خاطر قطع شدن کابل در خلیج فارس بود و در نصف روز وصل شد که ما عکسهای کابلهای قطع شده را به رسانهها دادیم.
وی افزود: مشکل دیگر نیز به خاطر آتش سوزی در یکی از ایستگاههای مسیر شمال بود که موجب مشکل شده بود اما بیش از 13 درگاه ورودی داریم که سعی میکنیم از سایر مسیرها کمبود را جبران کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: از نظر زیر ساختها در بحث واگذاری اینترنتی مشکلی نداریم بنابراین نباید تغییری در سرعت اینترنت داشته باشیم.
تقیپور همچنین در پاسخ به سؤالی دیگر درباره شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان کرد: اینکه مطرح میشود اینترنت ملی درست نیست. برابر قانون برنامه پنجم، تکلیف به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات داریم.
وی افزود: امید است که تا پایان سال فاز اول شبکه ملی اطلاعات را اجرا کنیم که مزیت آن برای سایتهای داخلی پهنای باند بیشتر و امنیت آن است.
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