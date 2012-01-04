اصلاح ترافیک تبریز با ایجاد خط ویژه و افزایش ناوگان اتوبوسرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس تقی‌زاده ضمن با اهمیت شمردن خطوط ویژه در سامانه‌های اتوبوسرانی افزود: در تمام شهرهای بزرگ دنیا معضل ترافیک با ایجاد خطوط ویژه و توسعه حمل و نقل عمومی تا حدود زیادی حل شده و به نظر بنده نیز مهم‌ترین راه حل رفع مشکل ترافیک تبریز ایجاد و توسعه خطوط ویژه و اجرای طرح ترافیک در این شهر است.

وی نیاز ناوگان اتوبوسرانی تبریز به اتوبوس را یک هزار دستگاه فعال دانست و افزود: هم‌اکنون تعداد 700 دستگاه اتوبوس در کلانشهر تبریز در حال تردد و خدمات‌رسانی به مردم شریف است که در صورت تامین 300 دستگاه اتوبوس جدید ضمن تقویت مسیرهای اتوبوسرانی برخی مشکلات موجود در خطوط نیز برطرف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه مهم‌ترین مشکلات این شرکت را ‌بدهی میلیاردی به سازمان تامین اجتماعی از بابت بیمه کارکنان که مربوط به سال‌های قبل است، بدهی به شرکت گاز ‌پس از اصلاح نرخ سوخت،‌ عدم تحویل اتوبوس‌های نو و عدم تحقق کامل اعتبارات دولتی پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان کرد.

تقی زاده افزود: با وجود همه این مشکلات و با حمایت شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر تبریز کلیات طرح خرید تعداد 100 دستگاه اتوبوس دوکابین دیگر نیز که تماما ‌از محل اعتبارات شهرداری تبریز مصوب شده است در آینده‌ای نزدیک عملی خواهد شد.

‌وی در ادامه ‌ با اشاره به اینکه هدف اصلی پرسنل شرکت واحد ارائه خدمات مطلوب و افزایش کمی و کیفی این خدمات است از تمام مسئولان خواست تا نسبت به حل مشکلات این شرکت اقدامات لازم را به عمل آورند.