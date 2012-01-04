اهتمام مسئولان به پرورش و تربیت دانش آموزان افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر بورد در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ملارد بر توجه بیش از گذشته به امر تربیت و پرورش دانش آموزان تاکید کرد و اظهار داشت: مچنان که به دنبال توسعه فضاهای آموزشی هستیم باید به نیازهای تربیتی دانش آموزان نیز رسیدگی شود.

وی با تاکید بر اینکه آموزش باید در خدمت منافع پرورش باشد، افزود: برگزاری جلسات گفتمان دینی با هدف معرفی اخلاق و رفتار اسلامی بین دانش آموزان در مدارس ضروری است.

این مسئول از وجود زمینه کار برای این گونه فعالیت ها در شهرستان خبر داد و عنوان کرد: اعتلای فرهنگ غنی اسلامی و جذب جوانان در قالب های دینی و مذهبی از دستور کارهای این شورا قرار دارد.

بورد ادامه داد: حضور امام جمعه ملارد و تعدادی از روحانیان در مدارس و پاسخ گوئی به سئوالات آنها و برگزاری دوره آموزشی مربیان و حفظ قرآن از برنامه های انجام شده در این زمینه است.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان ملارد یادآور شد: هوشمند سازی مدارس، اجرای طرح جدید آموزشی و برگزاری ویژه برنامه های هفته شورای آموزش و پرورش از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.