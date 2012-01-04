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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

بورد خبر داد:

نخستین اعتبارات فرهنگی به شهرستان ملارد وارد شد

نخستین اعتبارات فرهنگی به شهرستان ملارد وارد شد

ملارد - خبرگزاری مهر: فرماندار ملارد از اختصاص نخستین اعتبارات مستقل فرهنگی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران به این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر بورد با اعلام این خبر اظهار داشت: به منظور ایجاد توسعه و پیشبرد سیاست های فرهنگی در شهرستان ملارد، اعتبار مستقلی برای این شهرستان از محل اعتبارات متمرکز سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در نظر گرفته شد و اختصاص یافت.

وی افزود: با پیگیری و تلاش صورت گرفته از سوی این فرمانداری و سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان های شهریار و ملارد، این بودجه برغم عدم استقرار سازمان مستقل در شهرستان ملارد در نظر گرفته شده است.

این مسئول عنوان کرد: این اقدام پایه گذاری اعتبارات ویژه فرهنگی از سوی این نهاد را برای سال های آتی شهرستان ملارد به همراه دارد.

به گفته بورد، اعتبارات مذکور در امورات دینی و فرهنگی از قبیل مساجد، آموزش قرآن، مدارس و هیئت های مذهبی هزینه می شود.

فرماندار شهرستان ملارد اعلام کرد: ایجاد وحدت رویه و تجمیع و تبیین سیاست کلی از اولویت های مسئولان در فرمانداری و شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه باید محل هجمه و شبیخون دشمن و همچنین راهکار حفاظت و صیانت از جوانان در مقابل این اقدامات را بررسی و آسیب شناسی شود،‌ گفت: انقلاب ما انقلاب فرهنگی بوده و همواره باید از باورهای دینی به عنوان شعار اصلی نظام جمهوری اسلامی صیانت و حراست کنیم.

لازم به ذکرا ست که در حال حاضر 13 موسسه قرآنی، 700 هیئت مذهبی و 50 حسینیه در سطح شهرستان ملارد فعال هستند.

کد مطلب 1501279

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