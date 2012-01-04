نخستین اعتبارات فرهنگی به شهرستان ملارد وارد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر بورد با اعلام این خبر اظهار داشت: به منظور ایجاد توسعه و پیشبرد سیاست های فرهنگی در شهرستان ملارد، اعتبار مستقلی برای این شهرستان از محل اعتبارات متمرکز سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در نظر گرفته شد و اختصاص یافت.

وی افزود: با پیگیری و تلاش صورت گرفته از سوی این فرمانداری و سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان های شهریار و ملارد، این بودجه برغم عدم استقرار سازمان مستقل در شهرستان ملارد در نظر گرفته شده است.

این مسئول عنوان کرد: این اقدام پایه گذاری اعتبارات ویژه فرهنگی از سوی این نهاد را برای سال های آتی شهرستان ملارد به همراه دارد.

به گفته بورد، اعتبارات مذکور در امورات دینی و فرهنگی از قبیل مساجد، آموزش قرآن، مدارس و هیئت های مذهبی هزینه می شود.

فرماندار شهرستان ملارد اعلام کرد: ایجاد وحدت رویه و تجمیع و تبیین سیاست کلی از اولویت های مسئولان در فرمانداری و شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه باید محل هجمه و شبیخون دشمن و همچنین راهکار حفاظت و صیانت از جوانان در مقابل این اقدامات را بررسی و آسیب شناسی شود،‌ گفت: انقلاب ما انقلاب فرهنگی بوده و همواره باید از باورهای دینی به عنوان شعار اصلی نظام جمهوری اسلامی صیانت و حراست کنیم.

لازم به ذکرا ست که در حال حاضر 13 موسسه قرآنی، 700 هیئت مذهبی و 50 حسینیه در سطح شهرستان ملارد فعال هستند.