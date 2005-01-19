  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۳۷

آصفي در واكنش به اظهارات اخير مسئولين آمريكايي از جمله بوش و رايس :

آمريكا خود را گرفتار محافظه كاران افراطي كرده و در ورطه اي از بحران ها گرفتار شده است

سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به اظهارات اخير مسئولين آمريكايي از جمله بوش و رايس گفت : اين قبيل اظهارات ماهيت واقعي آمريكا در جهان را بر ملا مي كند .

به گزارش سرويس سياسي مهر ، آصفي افزود :  آمريكا به دليل سياست و رويكردهاي  غلط نو محافظه كاران افراطي در ورطه اي از بحرانهاي متعدد گرفتار شده كه جز با بازنگري سياستهاي غلط گذشته و اصلاح آن امكان رهايي از اين شرايط سخت را ندارد .

آصفي گفت: طرح برخي ادعاها و گمانه زني از سوي مقامهاي آمريكايي و جناح تندرو اين كشور، آنهم در مقطع كنوني و با وضعيت ناگواري كه آنها در عراق و در افكار عمومي جهاني دارد با اهداف خاصي صورت مي‌گيرد و فكر مي‌كنيم هدف اصلي آنان نه كمك و ترغيب اروپا به حل مسالمت آميز پاره‌اي از اختلافات از طريق ديپلماتيك و گفتگو، بلكه بالعكس ايجاد خلل و القاي ناموفق بودن روند مذاكرات سازنده هسته اي  ايران و اروپاست.

سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح كرد :  به وزير خارجه جديد آمريكا توصيه مي‌كنيم با مروري به سياست‌هاي غلط و نافرجام آمريكا در اجراي سياست استبدادي و يك جانبه گرايي از تكرار اشتباهات گذشته پرهيز كند.

آصفي تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران با اتكاء به پشتوانه گسترده مردمي ظرفيت‌هاي ديپلماتيك و توانمندي بالاي نظامي به هر طرح و اقدام نابخردانه‌اي پاسخ قاطع خواهد داد هر چند اين تحركات را بيشتر جنگ رواني و فشار سياسي گروه‌هاي تندرو افراطي ارزيابي مي‌كنيم.

کد خبر 150128

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها