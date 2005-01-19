آمريكا خود را گرفتار محافظه كاران افراطي كرده و در ورطه اي از بحران ها گرفتار شده است

به گزارش سرويس سياسي مهر ، آصفي افزود : آمريكا به دليل سياست و رويكردهاي غلط نو محافظه كاران افراطي در ورطه اي از بحرانهاي متعدد گرفتار شده كه جز با بازنگري سياستهاي غلط گذشته و اصلاح آن امكان رهايي از اين شرايط سخت را ندارد .

آصفي گفت: طرح برخي ادعاها و گمانه زني از سوي مقامهاي آمريكايي و جناح تندرو اين كشور، آنهم در مقطع كنوني و با وضعيت ناگواري كه آنها در عراق و در افكار عمومي جهاني دارد با اهداف خاصي صورت مي‌گيرد و فكر مي‌كنيم هدف اصلي آنان نه كمك و ترغيب اروپا به حل مسالمت آميز پاره‌اي از اختلافات از طريق ديپلماتيك و گفتگو، بلكه بالعكس ايجاد خلل و القاي ناموفق بودن روند مذاكرات سازنده هسته اي ايران و اروپاست.



سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح كرد : به وزير خارجه جديد آمريكا توصيه مي‌كنيم با مروري به سياست‌هاي غلط و نافرجام آمريكا در اجراي سياست استبدادي و يك جانبه گرايي از تكرار اشتباهات گذشته پرهيز كند.



آصفي تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران با اتكاء به پشتوانه گسترده مردمي ظرفيت‌هاي ديپلماتيك و توانمندي بالاي نظامي به هر طرح و اقدام نابخردانه‌اي پاسخ قاطع خواهد داد هر چند اين تحركات را بيشتر جنگ رواني و فشار سياسي گروه‌هاي تندرو افراطي ارزيابي مي‌كنيم.

