به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه بانی امروز در نشست خبری با اشاره به روند اجرای اصلاح ساختار شرکت ملی نفت ایران در سطح مجلس شورای اسلامی گفت:‌ هم اکنون با پیگیری‌های امور حقوقی وزارت نفت بحث اصلاح ساختار شرکت ملی نفت ایران در حال انجام است و پیش بینی می شود با این تغییرات ساختاری تسریع در روند اجرای پروژه‌ها حاصل شود.

معاون وزیر نفت همچنین درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران اظهارداشت: من یک چهره سیاسی نیستم و نمی‌توانم در این رابطه اظهار نظر کنم و این مسئله به روابط بین کشورها باز می‌گردد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی ایران آمادگی همکاری با تمام کشورها در زمینه تولید و فروش نفت خام را دارد.

این مقام مسئول همچنین در خصوص آخرین وضعیت توسعه میدان گازی آرش بیان کرد: شرکت ملی نفت ایران آمادگی دارد یا میدان نفتی را با مشارکت کویت و عربستان به صورت مشترک توسعه دهد.

کاهش 20 هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران

قلعه بانی با خودداری از اعلام میزان تولید فعلی نفت خام ایران تاکید کرد: در حال حاضر تولید نفت ایران مطابق با برنامه انجام می‌شود اما متوسط تولید نفت خام ایران در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 20 هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

وی همچنین از افزایش تولید نفت خام ایران در سال آینده در صورت تامین بودجه کافی خبر داد و افزود: قصد داریم در کنار سرمایه گذاری‌های جدید با تزریق گاز میزان تولید نفت خام را افزایش دهیم.

قلعه بانی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی توسعه میادین مشترک در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد، یادآور شد: ‌توسعه میادین مستقل در صورتی که سرمایه گذاری اعلام آمادگی کند انجام می‌شود.

جذب50 درصد از اعتبارات شرکت نفت در سال 90

مدیرعامل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه برای سال جاری جذب حدود 36 میلیارد دلار برای توسعه بخش بالادستی میادین نفت و گاز هدف گذاری شده بود تبیین کرد: تا کنون حدود 15.5 میلیارد دار برای توسعه بخش بالادستی سرمایه گذاری شده است که پیش‌بینی می‌شود تا اسفندماه امسال میزان جذب اعتبارات به مرز 18 میلیارد دلار افزایش یابد.

معاون وزیر نفت با اشاره به افت طبیعی سالانه 300 هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران یادآور شد: با وجود این افت تولید اما با سرمایه گذاری‌های جدید قصد حفظ و نگهداشت تولید نفت خام ایران را داریم.

نفت ارزان به خارجی‌ها نمی‌فروشیم

قلعه بانی همچنین با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچگونه طلبی از هند بابت خرید نفت خام نداریم، گفت:‌در شرایط فعلی روند صادرات نفت به هند طبیعی بوده و مشکلی در دریافت پول نفت از این کشور آسیایی وجود ندارد.

این مقام مسئول همچنین با رد ارزان فروشی و نسیه فروشی نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: در شرایط فعلی تقاضاهای خارجی برای خرید نفت ایران افزایش یافته است.

تذکر نفتی ایران به تاخیر چینی‌ها

معاون وزیر نفت همچنین در خصوص تاخیرهای مکرر شرکت‌های نفت و گاز چین در صنایع نفت و گاز ایران توضیح داد: در حال حاضر شرکت چینی برای توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی از وضعیت مطلوبی برخوردار است ضمن ‌آنکه مذاکرات برای جبران عقب ماندگی‌ها برای توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی در حال انجام است.

وی همچنین در خصوص تاخیر شرکت چینی در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی تصریح کرد: هم اکنون روند عملیات اجرایی این فاز مشترک گازی کند بوده و تذکرات لازم به شرکت چینی داده شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت تاکید کرد:‌ اگر چینی‌ها به روند تاخیری خود در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی ادامه دهند تصمیم گیری‌های جدیدی در این رابطه گرفته خواهد شد.