وجود عقايد و سليقه هاي متنوع در ميان تشكل هاي دانشجويي طبيعي است اما نبايد موجب تفرقه و جدايي شود

دكتر جعفر توفيقي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار سرويس حوزه و دانشگاه "مهر"، افزود: يكي از سياست هاي من به عنوان وزير علوم، تحقيقات و فناوري تعامل و همفكري با تشكل هاي دانشجويي است. در اين نشست ها سعي مي كنم ديدگاه هاي خود را در مسائل علمي، سياسي و فرهنگي تشريح كنم. همچنين ديدگاه هاي خود را در خضوص كاركردهاي دانشگاه و تشكل هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي بيان كنم.

وي تصريح كرد: قصد دارم در اين نشست ها اين ديدگاه ها را در معرض نقد و ارزيابي قرار دهم. در جلسه اي كه اخيرا با تشكل هاي دانشجويي داشتم، تشكل ها نگراني هايي در مورد مسائل سياسي و فرهنگي دانشگاه ها داشتند كه در اين نشست من ديدگاه هاي خود را مطرح كردم و مورد بررسي قرار داديم و از نظرات دوستان نيز استفاده كرديم.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري خاطر نشان ساخت: تلاش مي كنم جمع دانشجويي را به سمت وحدت و يكپارچگي و همدلي ببرم. در عين اينكه به تنوع سليقه ها و افكار و اعتقادات هم باور دارم و فكر مي كنم سليقه هاي مختلف بايد وجود داشته باشند. ولي اين تنوع عقايد و آرا نمي تواند دليل تفرقه و جدايي در دانشگاه ها باشد.

وي افزود: اين جلسات مستمر است و در ادامه هم ادامه خواهد داشت. اين جلسات مي تواند نتايج بسيار خوبي هم در برداشته باشد.