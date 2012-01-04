وصله مالی به من نمی چسبد/ هدف تیم فجر ماندن در لیگ برتر است

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی صحبتها در خصوص ارتباط این مربی با دلالهای حاضر در فوتبال کشور افزود: به راحتی می توانیم از معلومها پی به مجهول ببریم زیرا بازیکنی که من برای تیم فجر شهید سپاسی انتخاب کرده ام جوانی با استعداد از نورآباد ممسنی است.

وی اعلام کرد: بد اخلاقی، عدم انعطاف پذیری و سخت بودن را به من نسبت می دهند که شاید چنین باشد اما انگ ارتباط با دلال را به هیچ عنوان قبول ندارم و چنین وصله ای به من نمی چسبد.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به اینکه چندین دوره به عنوان مربی اخلاق لیگ برتر انتخاب شدم، گفت: طی چندین سال گذشته جوان گرایی را در دستور کار خود قرار دادم و توانسته ام از این فرصت برای معرفی جوانان با استعداد به فوتبال کشور استفاده کنم.

یاوری با اشاره به صحبت های بازیکنی با یکی از برنامه ی تلویزیونی در خصوص "نوع حضور و خروج خود از تیم یاوری" تاکید کرد: پس از بازی با یک تیم شهرستانی از استعداد بازیکنی جوان ابزار رضایت کردم و مربی آن تیم نیز با کمال میل بازیکن را در اختیار فجر قرار داد و امروز نیز این بازیکن جوان جز 18 نفر اصلی تیم فجر قرار دارد و من اینگونه بازیکن انتخاب می کنم.

وی یادآور شد: در هر تیمی که به عنوان سرمربی حضور داشتم اجازه دخالت در امور مالی را به خود ندادم و به همین دلیل خیالم از بابت اینگونه صحبتها راحت است.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز افزود: همانگونه که در مباحث مالی دخالت نمی کنم اجازه دخالت در بحث فنی را نیز به کسی نمی دهم و این است که با سربلندی 40 سال در این فوتبال حضور دارم.

اولویت اول ما ماندن در لیگ برتر است

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت این تیم برای حضور در نیم فصل دوم لیگ برتر کشور، گفت: تمرینات منظمی را پشت سر گذاشته ایم و برای حضور موفق در نیم فصل دوم آمادگی داریم.

یاوری در پاسخ به سئوالی در خصوص عدم توانایی در جذب بازیکنان جدید افزود: بازیکنان جوان فجر توانایی و پتانسیل این را دارند که با تلاش بیشتر، نقاط ضعف را برطرف کنند.

وی تاکید کرد: مشکل عدم وجود یک تمام کننده را باید در این تیم برطرف کرد که در این راستا مسئولان تیم فجر تمام تلاش خود را انجام داده اند.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با بیان اینکه بازیکنان جوان فجر مسئولیت پذیری بالایی دارند، تصریح کرد: هدف اول ما ماندن در لیگ برتر است که به طور یقین بازیکنان فعلی فجر باید با دوندگی بیشتر کمبودها را برطرف کنند.