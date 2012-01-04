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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

غفوری مقدم خبر داد:

بازرسی کارخانجات گندم و نانوائی ها در خراسان رضوی تشدید می شود

بازرسی کارخانجات گندم و نانوائی ها در خراسان رضوی تشدید می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از تشدید بازرسی از کارخانجات گندم، آرد و نانوائی ها و برخورد قانونی با متخلفان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی غفوری مقدم صبح چهارشنبه با اشاره به شروع این بازرسی از امروز اظهار داشت: با توجه به مصوبات اخیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها در خصوص ساماندهی حوزه گندم، آرد و نان، بازرسی از کارخانجات گندم و آرد توسط بازرسان این سازمان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه با همکاری مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان، نانوائی ها نیز مورد بازرسی قرار می گیرند افزود: با هرگونه تخلف در این زمینه مطابق قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.

غفوری مقدم تصریح کرد: پرونده های تخلفات احتمالی کارخانجات گندم و آرد و نانوائی ها در دو شعبه ویژه تعزیرات حکومتی رسیدگی می شوند.

وی با بیان اینکه کنترل کیفیت نان نیز با همکاری سایر دستگاههای مرتبط پیگیری خواهد شد افزود: تلفن 124 ستاد خبری این سازمان و شماره پیامک 30008124 آماده دریافت گزارشات تخلف و شکایات مردمی است.

کد مطلب 1501293

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