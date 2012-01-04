  1. استانها
  2. کرمان
۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

سالاری در گفتگو با مهر:

مهلت ارسال آثار به جشنواره‌ "خارستان 4" تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره‌ "خارستان 4" تمدید شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری کرمان از تمدید زمان ارسال آثار برای شرکت در جشنواره خارستان خبر داد.

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمین جشنواره خارستان در رشته های شعر، نثر، داستان کوتاه و مقاله برگزار می شود.

سالاری از تمدید مهلت ارسال آثار تا 22 دی ماه سال جاری خبر داد و افزود: موضوع این جشنواره آزاد است.

وی همچنین از وجود بخش ویژه خانواده در این جشنواره خبر داد و ابراز داشت: آیین اختتامیه جشنواره در دهه سوم بهمن ماه برگزار می شود. 

این مسئول یادآور شد: برگزیدگان اول هر رشته‌ تندیس، لوح تقدیر و هفت میلیون ریال جایزه‌ی نقدی، برگزیدگان دوم لوح تقدیر و پنج میلیون ریال جایزه‌ی نقدی و برگزیدگان سوم لوح تقدیر و سه میلیون ریال جایزه‌ی نقدی اهدا خواهد شد.
 

کد مطلب 1501295

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها