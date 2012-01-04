مهلت ارسال آثار به جشنواره‌ "خارستان 4" تمدید شد

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمین جشنواره خارستان در رشته های شعر، نثر، داستان کوتاه و مقاله برگزار می شود.

سالاری از تمدید مهلت ارسال آثار تا 22 دی ماه سال جاری خبر داد و افزود: موضوع این جشنواره آزاد است.

وی همچنین از وجود بخش ویژه خانواده در این جشنواره خبر داد و ابراز داشت: آیین اختتامیه جشنواره در دهه سوم بهمن ماه برگزار می شود.

این مسئول یادآور شد: برگزیدگان اول هر رشته‌ تندیس، لوح تقدیر و هفت میلیون ریال جایزه‌ی نقدی، برگزیدگان دوم لوح تقدیر و پنج میلیون ریال جایزه‌ی نقدی و برگزیدگان سوم لوح تقدیر و سه میلیون ریال جایزه‌ی نقدی اهدا خواهد شد.

