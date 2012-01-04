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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

صالح طبری اعلام کرد:

1.7 میلیون مازنی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند

1.7 میلیون مازنی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند

رامسر - خبرگزاری مهر: مدیر کل بیمه خدمات درمانی مازندران گفت: یک میلیون و 700 هزار مازندرانی، زیر پوشش بیمه خدمات درمانی استان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی صالح طبری در رامسر افزود: یک میلیون و 100هزار نفر از روستاییان مازندران بهره مند از بیمه خدمات درمانی روستایی هستند.

وی اظهار داشت: دولت حق سرانه کامل بیمه روستاییان را می پردازد.

صالح طبری، درباره افرادی که تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نیستند گفت: صندوقی به نام بیمه ایرانیان داریم که در این صندوق 50 درصد حق سرانه را دولت و 50 درصد باقی مانده را بیمه شده می پردازد که با تایید مراجع ذیصلاح حتی در سهم بیمه شده نیز تخفیف اعمال می شود.

وی گفت: ماهانه بین هشت تا 10 میلیارد تومان بابت هزینه درمان بیمه شدگان از سوی این اداره کل به موسسات طرف قرارداد پرداخت می شود.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی مازندران، در خصوص حل مشکل بیمارستان احمد نژاد کتالم گفت: با مساعدت فرماندار و مسئولان این مشکل پیگیری تا رفع شود.

مازندران، سه میلیون و 60 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1501296

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