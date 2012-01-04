33 نوزاد مینابی در 20 ساعت متولد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا آریاپور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تولد 33 نوزاد در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب، افزود: از ساعت چهار صبح 12 دی ماه سال جاری تا ساعت 24 همان روز 33 نوزاد در زایشگاه این بیمارستان در کمتر از 20 ساعت متولد شده اند.

آریاپور یادآور شد: از این 33 نوزاد ، 18 نوزاد پسر و 15 نوزاد دختر هستند که فقط یک نفر سزارین بوده و مابقی مادران زایمان طبیعی داشته اند.

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) عنوان کرد: با توجه به ارتقای سطح آگاهی مردم از مزایای زایمان طبیعی، تمایل مادران به سمت زایمانهای طبیعی بیشتر شده است.