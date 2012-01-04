  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

آریاپور:

33 نوزاد مینابی در 20 ساعت متولد شدند

33 نوزاد مینابی در 20 ساعت متولد شدند

میناب - خبرگزاری مهر: رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب گفت: 33 نوزاد مینابی در کمتر از 20 ساعت در این بیمارستان متولد شده اند که این آمار در چند سال گذشته بی سابقه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا آریاپور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تولد 33 نوزاد در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب، افزود: از ساعت چهار صبح 12 دی ماه سال جاری تا ساعت 24 همان روز 33 نوزاد در زایشگاه این بیمارستان در کمتر از 20 ساعت متولد شده اند.

آریاپور یادآور شد: از این 33 نوزاد ، 18 نوزاد پسر و 15 نوزاد دختر هستند که فقط یک نفر سزارین بوده و مابقی مادران زایمان طبیعی داشته اند.

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) عنوان کرد: با توجه به ارتقای سطح آگاهی مردم از مزایای زایمان طبیعی، تمایل مادران به سمت زایمانهای طبیعی بیشتر شده است.

کد مطلب 1501297

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها