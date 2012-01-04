داستان پلنگی که سر از جبهه درآورد

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه انتشارات قدیانی کتاب «اشکهای سورن» نوشته نصرت الله محمودزاده را با موضوع دفاع مقدس منتشر کرد.
در بخشی از کتاب میخوانیم: جرات میکنم و خود را روی برفها میکشم جلو. صدای رگبار عراقیها قطع میشود. یک قسمت از برفها خونی است. یک پوتین توجهم را جلب میکند. خودم را پرت میکنم داخل گودی برف. چنگ میزنم و برف بیرون میریزم. دستم به دستی میرسد و کمی بالاتر، میرسم به سری. برفها را آرام کنار میزنم. بغضی سنگین میآید سراغم و گریهای پردرد سر میدهم. چه خندهای تو چهرهاش نقش بسته. انگار منتظرم بود. داد میکشم : بابا خودتی؟ خراب و زار کنار جسد بابام پهن میشوم. حواسم نیست که پلنگ نظاره میکند.
سر و نگاهم که بلند میشود، چشم میاندازم به پلنگ که ساکت و آرام تماشا میکند مرا. چطور به او بفهمانم که این مرد پدرم است؟ اشک از چشمهایم راه میگیرد. میخواهم خودم را در آغوش پلنگ بیندازم و های های بگریم. پلنگ جلو میآید. از بغل فانسقهاش را دندان میگیرد و بیرونش میکشد. میمانم چه کنم.
همانطور که از این بخش داستان پیداست، کتاب قصه رو در رویی یکی از رزمندگان با یک پلنگ را روایت می کند؛ پلنگی که دشمن نیست و قبل از این هم با پدر این رزمنده در یک غار همراه بوده است و حتی او هم بچهاش را در گیر و دار حملههای عراقیها از دست داده است.
این کتاب 124 صفحهای یک اثر داستانی در ژانر جنگ است که این سوال را برای خوانندگان ایرانی که به خواندن آثار مستند از جنگ هشت ساله عادت کردهاند، باقی میگذارد که آیا اتفاقات کتاب واقعی است یا خیر؟
از آنجا که مواجهه پلنگ با دو رزمنده فضایی باورناپذیر دارد به نظر میرسد لازم بود مولف مقدمهای برای کتابش در نظر میگرفت و در آن توضیحاتی درباره میزان مستند بودن این روایت ارائه میکرد.
چاپ نخست این کتاب در شمارگان 2200 نسخه به قیمت 3300 تومان منتشر شده است.
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