اعلام آمادگي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تشكيل فراكسيون مديريت شهري

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، در اين جلسه كه به دعوت مهندس سيد بهلول حسيني ، نايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي برگزار گرديد ، علاوه بر حضور بيش از چهل تن از نمايندگان مجلس ، شهرداران هشت كلانشهر كشور از جمله دكتر احمدي نژاد شهردار تهران حضور داشتند .

در ابتداي جلسه مهندس حسيني ضمن خيرمقدم به شهرداران كلانشهرها و تشكر از نمايندگان حاضر در جلسه ، گفت : هدف از اين نشست آشنايي بيشتر با مسايل و مشكلات و تنگناهاي كلانشهرها و شهرداريها و نيز يافتن راه حلهاي مناسب و قانوني مي باشد . به همين منظور براي اينكه مجلس شوراي اسلامي ، بهتر و كارشناسانه تر به اين موضوع بپردازد و حمايتهاي لازم را از شهرداريها داشته باشد و به معضلات ومشكلات شهري سر و سامان بدهد پيشنهاد تشكيل فراكسيون مديريت شهري مطرح شده است تا نمايندگان محترمي كه سابقه مديريت شهري دارند و يا علاقمند به پيگيري امور شهرداريها و مسايل شهري هستند در اين فراكسيون گرد هم بيايند و در جهت سامان بخشيدن به اوضاع شهرها خصوصا كلانشهرها قدمهايي بردارند .

نايب رييس كميسيون عمران افزود : از آنجاييكه عرصه خدمت رساني در شهرداريها وسيع ، مستمر و مستقيم و همينطور مسئولانه است و مردم شب و روز و در هر نقطه شهر آنرا احساس مي كنند لذا اعقاد ما بر اين است كه به عنوان نمايندگان مردم در مجلس بايد يك نگاه ويژه به شهرداريها داشته باشيم و حساسيت وظايف و اهميت مسئوليتهاي آنها را مورد توجه قرار دهيم .