اعلام آمادگي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تشكيل فراكسيون مديريت شهري

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، در اين جلسه كه به دعوت مهندس سيد بهلول حسيني ، نايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي برگزار گرديد ، علاوه بر حضور بيش از چهل تن از نمايندگان مجلس ، شهرداران هشت كلانشهر كشور از جمله دكتر احمدي نژاد شهردار تهران حضور داشتند .
در ابتداي جلسه مهندس حسيني ضمن خيرمقدم به شهرداران كلانشهرها و تشكر از نمايندگان حاضر در جلسه ، گفت : هدف از اين نشست آشنايي بيشتر با مسايل و مشكلات و تنگناهاي كلانشهرها و شهرداريها و نيز يافتن راه حلهاي مناسب و قانوني مي باشد . به همين منظور براي اينكه مجلس شوراي اسلامي ، بهتر و كارشناسانه تر به اين موضوع بپردازد و حمايتهاي لازم را از شهرداريها داشته باشد و به معضلات ومشكلات شهري سر و سامان بدهد پيشنهاد تشكيل فراكسيون مديريت شهري مطرح شده است تا نمايندگان محترمي كه سابقه مديريت شهري دارند و يا علاقمند به پيگيري امور شهرداريها و مسايل شهري هستند در اين فراكسيون گرد هم بيايند و در جهت سامان بخشيدن به اوضاع شهرها خصوصا كلانشهرها قدمهايي بردارند .
نايب رييس كميسيون عمران افزود : از آنجاييكه عرصه خدمت رساني در شهرداريها وسيع ، مستمر و مستقيم و همينطور مسئولانه است و مردم شب و روز و در هر نقطه شهر آنرا احساس مي كنند لذا اعقاد ما بر اين است كه به عنوان نمايندگان مردم در مجلس بايد يك نگاه ويژه به شهرداريها داشته باشيم و حساسيت وظايف و اهميت مسئوليتهاي آنها را مورد توجه قرار دهيم .
وي اضافه كرد : همچنانكه مي بينيم عملكرد مثبت شهرداريها تاثير مستقيم بر خشنودي و رضايت مردم دارد ، بنابراين مجلس هم كمك خواهد كرد كه شهرداريها بيش از پيش به سمت راضي ساختن آحاد جامعه گام بر دارند و البته همه دستگاهها بايد طوري رفتار كنند تا مردم عزيز عملا اين نكته را لمس كنند كه خدمت رساني در نظام مقدس جمهوري اسلامي به مراتب بهتر و دلسوزانه تر از حكومتهاي غير اسلامي است .
در ادامه اين نشست شهردار تهران ضمن تشكر از توجه ويژه نمايندگان به معضلات شهري گفت : با توجه به سكونت 67 درصد جمعيت كشور و وجود 95 درصد اقتصاد كشور در شهرها در صورت تشكيل فراكسيون مديريت شهري نيازمند توجه بيشتر و اتخاذ تصميمات بزرگ در اين زمينه هستيم .
دكتر محمود احمدي نژاد ، با اشاره به سير تحولات كشور و لزوم تصميم گيري درست براي تنظيم شرايط به منظور جلوگيري از بروز مشكلات افزود : در خصوص بودجه سال 84 كه تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كلانشهرها پيشنهادهايي ارائه كردند كه در صورت پذيرفتن نمايندگان به نفع شهرها خواهد بود .
شهردار تهران در ادامه به چهار مسئله اصلي كه پيش روي مديريت شهرهاست اشاره كرد و گفت : مسئله اول كه اصلي ترين آنهاست مديريت واحد شهري است ، كه به خاطر نبود آن بسياري از كارها بدليل ناهماهنگي و بخشي نگري بلا اقدام مانده است و اين مسئله فقط به از بين رفتن منابع عظيمي كه در اختيار داريم منجر ميشود مثلا اگر بخواهيم در تهران پلي احداث كنيم بايد يكسال منتظر جابجايي لوله و تاسيسات زيرزميني باشيم كه البته در اين خصوص شوراها ابزار لازم جهت اصلاح قانون را در اختيار ندارند .
وي گفت : دومين مسئله حمل و نقل عمومي است كه اگر اصلاح شود در هزينه 2/3 ميليارد دلاري كه دولت براي واردات بنزين پيش بيني كرده صرفه جويي خواهد شد و اگر تا سه سال آينده به وضعيت تهران توجه كافي نشود بايد 8 ساعت در ترافيك بمانيم كه اين يك فاجعه است لذا ضروري است در مورد حمل و نقل عمومي تصميمات جدي اتخاذ شود .
دكتر احمدي نژاد افزود : سومين مسئله پيش روي مديريت شهري بحث زمين و مسكن است كه با وجود اينكه بستر اغلب فعاليتهاي شهري نظير خيابان كشي ، احداث پل و بزرگراه ، ايجاد بوستانها و... زمين است اما شهرداريها در بحث زمين و يا تصميم گيري راجع به آن اصلا دخيل نيستند .
شهردار تهران در ادامه گفت : چهارمين موضوع تمركز بي دليل است كه باعث تخليه روستاها و افزايش مشكلات شهرها شده است و در حال حاضر بيش از سه هزار شركت در تهران دفتر دارند كه علاوه بر هزينه هاي زيادي كه صرف خريد و تجهيز دفاتر خود كرده اند، بر بار مشكلات تهران نيز افزوده اند .
در پايان اين جلسه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن ارائه ديدگاهها و نقطه نظرات خود در زمينه مسائل شهري و مشكلات شوراها و شهرداريها با امضاي بيانيه اي خواستار تشكيل فراكسيون مديريت شهري در مجلس شدند .
