مشکلات 61 شهروند اندیشه شهریار بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار شهر اندیشه شهرستان شهریار با اشاره به برگزاری جلسات ملاقات حضوری با شهروندان در این سازمان اظهار داشت: یکی از بزرگترین مؤلفه های شهرداری اندیشه برگزاری این گونه جلسات است.

بهروز کاویانی افزود: این جلسات با هدف خدمت به مردم و اجرای سیاست های دولت در راستای حل مشکلات آحاد جامعه به صورت هفتگی در اندیشه برگزار می شود.

این مسئول عنوان کرد: افزایش انجام ملاقات های چهره به چهره مدیران نظام اسلامی با مردم، با هدایت های حکیمانه رهبر معظم انقلاب و پشتکار دولت های نهم و دهم، شکل گرفته است.

وی افزایش ملاقات های حضوری مجموعه مدیران شهرداری با شهروندان را یکی از بزرگترین مؤلفه و فاکتور اساسی شهرداری اندیشه عنوان و اعلام کرد: آگاهی از مشکلات و مسائل شهروندان بهترین راه رفع مشکلات است.

شهردار اندیشه شهرستان شهریار با بیان اینکه دیدارهای مردمی ضمن افزایش راندمان کاری مجموعه شهرداری، موجب مشارکت حداکثری مردم در مدیریت شهر می شود، یادآو شد: توسعه شهر باید در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و خدماتی صورت گیرد تا رهاورد آن منتج به توسعه سطح شهر شود.

وی از رسیدگی به مسائل و مشکلات 61 نفر از شهروندان این شهر طی هفته جاری خبر داد.