وزیر دفاع از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد کرج بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی به همراه دکتر فریدون رهنمای رود پشتی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از دستاوردهای پژوهشی واحد کرج بازدید کرد.



در این بازدید وزیر دفاع ضمن شنیدن توضیحاتی در خصوص دستاوردهای متنوع پژوهشی و جدید واحد کرج برای تلاشگران پرافتخار این عرصه مهم علمی آرزوی موفقیت کرد.



دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همچون سال های گذشته در نمایشگاه بین المللی دستاوردهای پژوهشی تهران در معرض دید علاقمندان، بازدیدکنندگان و نیز خبرنگاران داخلی و خارجی قرار گرفت.



در این نمایشگاه واحد کرج جدیدترین دستاوردهای خود شامل موتور خودروی طراحی شده برقی برای اولین بار در جهان، خودروی هیبریدی طراحی شده، زیردریایی هوشمند، ساخت سوخت پاک هیدروژن، ربات دیوار پیما، انواع ربات‌های باز و مسیریاب و ... را عرضه کرد که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.



واحد کرج یکی از واحدهای جامع الف و از پرافتخارترین واحدهای دانشگاهی کشور است که تا کنون بیش از 478 مقالهISI ، 547 مقاله علمی و پژوهشی، 120 مقاله علمی ترویجی و خارجی غیر ISI و 435 طرح پژوهشی خاتمه یافته را عرضه کرده و طی سه دوره متوالی در فهرست شش هزار دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است.



