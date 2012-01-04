5 قاچاقچی در کرمان اعدام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و بر اساس احکام صادره از سوی دادگاههای انقلاب اسلامی کرمان،"محمد-ع" به جرم مشارکت در حمل 14 کیلو و 700 گرم هروئین،"علی – ن" به جرم مشارکت در حمل 14 کیلو و 700 گرم هروئین و "احمد- ت" نیز به جرم مشارکت در حمل 12 کیلو و 850 گرم هروئین و یک کیلو و 700 گرم تریاک ،توسط محاکم انقلاب اسلامی کرمان به مجازات اعدام محکوم شده بودند.

احکام صادره این مجرمان پس از تشریفات قانونی در زندان کرمان به مرحله اجرا درآمد.

در همین راستا و براساس احکام صادره از محاکم انقلاب اسلامی بم "علیرضا- ب" دارای سوابق متعدد کیفری و به جرم حمل و نگهداری 29 کیلو گرم تریاک و سابقه محکومیت قبلی به جرم حمل بیشتر از 20 کیلوگرم تریاک و "حمزه– م" دارای هشت فقره سابقه کیفری مختلف و به جرم تهیه ونگهداری دو کیلو و 700 گرم هروئین به اعدام محکوم شده بودند.

احکام این قاچاقچیان نیز در زندان بم به مرحله اجرا درآمد.

این احکام قبلا در دادستانی کل کشور تأیید و با درخواست عفو محکومین در مراجع ذیصلاح عفو و بخشودگی، مخالفت شده بود.