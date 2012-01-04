جمع آوری آبهای سطحی پروژه مسکن مهر ملارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور جمع آوری و ساماندهی وضعیت آبهای سطحی در پروژه مسکن مهر قشلاق خندان شهرستان ملارد، در جلسه ای راهکارها و اقدامات لازم برای این کار با حضور تعدادی از روسای ادارات مرتبط و اعضای شورای اسلامی و دهیاران روستاهای همجوار بررسی شد.

احداث کانال سنگی در حاشیه پروژه مسکن مهر، تعیین تکلیف زمین معارضین در مسیر ورودی، انجام عملیات نقشه برداری و بازنگری در آن با همکاری شرکت های مهندسی مشاور از مصوبات این جلسه است که باید در اسرع وقت پیگیری و اجرا شد.

در این جلسه همچنین مقرر شد که در خصوص عدم ارسال نقشه های معماری و مشخص نبودن رقوم ساختمانها در سایت خیرین مکاتبه و در خصوص تاخیر در اجرای عملیات دستگاه های خدمات رسان، اخطار کتبی ابلاغ شد.