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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

جمع آوری آبهای سطحی پروژه مسکن مهر ملارد

جمع آوری آبهای سطحی پروژه مسکن مهر ملارد

ملارد - خبرگزاری مهر: جمع آوری آبهای سطحی پروژه مسکن مهر شهرستان ملارد بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور جمع آوری و ساماندهی وضعیت آبهای سطحی در پروژه مسکن مهر قشلاق خندان شهرستان ملارد، در جلسه ای راهکارها و اقدامات لازم برای این کار با حضور تعدادی از روسای ادارات مرتبط و اعضای شورای اسلامی و دهیاران روستاهای همجوار بررسی شد. 

احداث کانال سنگی در حاشیه پروژه مسکن مهر، تعیین تکلیف زمین معارضین در مسیر ورودی، انجام عملیات نقشه برداری و بازنگری در آن با همکاری شرکت های مهندسی مشاور از مصوبات این جلسه است که باید در اسرع وقت پیگیری و اجرا شد.
 
در این جلسه همچنین مقرر شد که در خصوص عدم ارسال نقشه های معماری و مشخص نبودن رقوم ساختمانها در سایت خیرین مکاتبه و در خصوص تاخیر در اجرای عملیات دستگاه های خدمات رسان، اخطار کتبی ابلاغ شد.
کد مطلب 1501308

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