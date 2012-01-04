به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ناصح این مسابقات را شامل نسیم قرآن، تبیان، اشراق و قرائت قرآن کریم عنوان کرد و اظهار داشت: مسابقه نسیم قرآن شامل ترجمه و مفاهیم قرآن کریم مبتنی بر سه جلد کتاب تالیفی از سوی صفار هرندی و همکاران میشود، همچنین مسابقه تبیان به تفسیر برخی سورههای پرکاربرد قرآن کریم با استفاده از کتب حجتالاسلام قرائتی اختصاص دارد و مسابقه اشراق شامل حفظ موضوعی آیات به همراه روایات میشود.
وی شرکتکنندگان در این مسابقات را طلاب مقطع سطح دو (کارشناسی) ذکر کرد و ادامه داد: این مسابقات در 31 مدرسه میزبان در استانهای مختلف کشور برگزار شد.
مدیر پرورشی حوزههای علمیه خواهران کشور با بیان اینکه پیش از این مرحله مدرسهای این مسابقات برگزار شده است، تصریح کرد: کسانی که 85 درصد امتیاز مرحله مدرسهای را کسب کرده بوند، توانستند به مرحله استانی راه پیدا کنند.
وی تعداد شرکتکنندگان در این مسابقات را حدود 600 نفر ذکر کرد و یادآور شد: علاوه بر این مسابقات، مسابقه حفظ قرآن کریم حوزههای علمیه خواهران در مرحله منطقهای پیش از این در سه سطح حفظ تمام، نصف و ثلث قرآن کریم برگزار شده است.
ناصح با اشاره به اینکه مرحله کشوری مسابقات قرآن حوزههای علمیه خواهران ویژه رشتههای حفظ و قرائت برگزار خواهد شد، زمان برگزاری این مرحله از مسابقات را اسفندماه سال جاری برشمرد و ادامه داد: با توجه به امتیازات کسبشده از سوی شرکتکنندگان، از هر یک از این رشتهها 20 نفر برتر در مرحله سراسری شرکت داده خواهند شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر پرورشی حوزههای علمیه خواهران کشور گفت: مرحله استانی مسابقات قرآن حوزههای علمیه خواهران امروز چهارشنبه 14 دیماه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ناصح این مسابقات را شامل نسیم قرآن، تبیان، اشراق و قرائت قرآن کریم عنوان کرد و اظهار داشت: مسابقه نسیم قرآن شامل ترجمه و مفاهیم قرآن کریم مبتنی بر سه جلد کتاب تالیفی از سوی صفار هرندی و همکاران میشود، همچنین مسابقه تبیان به تفسیر برخی سورههای پرکاربرد قرآن کریم با استفاده از کتب حجتالاسلام قرائتی اختصاص دارد و مسابقه اشراق شامل حفظ موضوعی آیات به همراه روایات میشود.
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