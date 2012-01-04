  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

رییس جمهوری خبر داد؛

صادرات اندونزی فراتر از 200 میلیارد دلار/ رکود جهانی اثری بر صادرات نداشت

صادرات اندونزی فراتر از 200 میلیارد دلار/ رکود جهانی اثری بر صادرات نداشت

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رییس جمهوری اندونزی گفت که میزان صادرات اندونزی از 200 میلیارد دلار پیش بینی شده در سال 2011 فراتر رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" امروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با بیان اینکه رکود اقتصاد جهانی بر صادرات اندونزی تاثیری نداشته، افزود: این خبر روحیه بخشی برای ماست که این روند را نه تنها حفظ کرده بلکه این میزان را افزایش دهیم.

بر اساس اعلام وزارت بازرگانی اندونزی، میزان صادرات این کشور در سال 2011 به 208 میلیارد دلار رسیده و پیش بینی می شود این میزان برای سال 2012 به 230 میلیارد دلار برسد.

بر اساس این گزارش، تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند با توجه به اینکه بخش عمده صادرات اندونزی را محصولات پایه بر مبنای منابع طبیعی و محصولات کشاورزی تشکیل می دهد، رکود اقتصادی جهانی اثر چشمگیری بر کاهش میزان صادرات این کشور نداشته است.

اندونزی در سال 2011 رشد اقتصادی 6.5 درصدی را ثبت کرده و صادرات آن 32 درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد.

افزایش صادرات و سرمایه گذاری و بازار مصرف گسترده کشور 280 میلیون نفری اندونزی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد اقتصادی اندونزی است.

کد مطلب 1501310

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها