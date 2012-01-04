حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیمهای نفت تهران و فجرشهید سپاسی شیراز گفت: همه تیمها در تعطیلات نیم فصل خود را مجهز کردهاند و رقابت در نیم فصل دوم سختتر میشود.
وی افزود: من به بازیکنانم گفتهام که کارمان در نیم فصل دوم به مراتب سختتر از نیم فصل اول است چون تیمها شناخت خوبی از تیم ما پیدا کردهاند و دید آنها نسبت به تیم نفت متفاوت شده است. تیمها در نیم فصل اول تیم نفت را جدی نگرفته بودند اما در نیم فصل دوم این فضا کاملا متفاوت خواهد شد و برخی از آنها شاید در مقابل ما یک بازی بسته را در دستور کار خود قرار دهند.
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با اعلام اینکه باید همه تلاش خود را به کار بگیریم تا اشتباهات کمتری در نیم فصل دوم داشته باشیم، افزود: همه هدف ما در نیم فصل دوم این است که موقعیت خود را حفظ کرده و حتی به دنبال کسب سهمیه رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا نیز هستیم. خوشبختانه بازیکنان ما در این خصوص اعتمادبهنفس لازم را به دست آوردهاند.
وی با اعلام اینکه ما در زمین خود فقط روی کسب سه امتیاز دیدار مقابل فجرسپاسی تمرکز کردهایم درخصوص این تیم اظهار داشت: تیم فجرسپاسی نیز مانند ما از بازیکنان جوان و باانگیزه بهره میبرد. تنها تفاوت تیمهای نفت و فجر جایگاه دو تیم در جدول رده بندی است. بدون شک فجریها در این بازی به دنبال آن هستند که با کسب امتیاز خود را در جدول بالا بکشند و ما نیز میخواهیم با کسب این سه امتیاز جایگاه خود را در جدول رده بندی حفظ کنیم.
فرکی در خصوص مصدومان و محرومان تیم نفت در بازی با فجرسپاسی شیراز گفت: متاسفانه ما در این بازی مصطفی مهدوی را به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا و میثم خسروی را به دلیل سه کارته بودن در اختیار نداریم.
دیدار تیمهای نفت تهران و فجرشهید سپاسی شیراز در چارچوب هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15 فردا پنجشنبه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار خواهد شد.
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