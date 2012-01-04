مواد غذایی مصرفی مردم استاندارد نیست / ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کوشا پیش از ظهر چهارشنبه در همایش "بسیج ملی تغذیه صحیح به منظور پیشگیری از اضافه وزن و چاقی" با اشاره به این موضوع اظهار داشت: متاسفانه هنوز هم در بعضی مناطق شاهد وجود پسماند سموم و کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی هستیم.

وی افزود: همچنین با تمامی کنترلی که صورت می گیرد در برخی مناطق سبزیجات با آب فاضلاب های آبیاری می شود.



کوشا با بیان اینکه چاقی پس از سیگار، مهمترین عامل مرگ و میر در دنیای امروز است، تصریح کرد: در راستای همین توسعه سلامتی گروه بهبود تغذیه در استان دایر شد و چندین طرح را بر اساس اولویت بندی مدنظر قرار دادیم که بحث چاقی از شاخص ترین این موضوعات بود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین با اشاره به اینکه میانگین مصرف روغن ها از جمله روغن جامد در آذربایجان شرقی از میانگین کشوری بالاتر است، افزود: طبق آمار سالهای گذشته بیش از 89درصد مردم استان از روغن جامد استفاده می کردند که با تدابیری از جمله توزیع روغن مایع و تبلیغات این میزان را کاهش دادیم.

وی با تاکید بر لزوم آشنایی مردم با "هرم غذایی" گفت: طبق آماری که از هم استانی ها گرفته شد متوجه شدیم تنها کمتر از 30 درصد مردم با این هرم آشنایی دارند که پس از بسیج بهبود تغذیه 70 درصد از مردم با این هرم آشنا شدند که بدین طریق آگاهی مردم از استفاده صحیح مواد غذایی بیشتر شده است.

رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی افزود: پیش از این تنها 25 درصد مردم از تمام مواد غذایی ممول هرم غذایی استفاده می کردند که این رقم هم اینک به 40 درصد رسیده است که در می یابیم هنوز در این مبحث اقدامات فراوانی باید انجام داد چرا که 60 درصد مردم از تمامی گروه غذایی استفاده نمی کنند.

کوشا همچنین اظهار کرد: از بررسی بین بیش از 89 هزار نفر متوجه شدیم که در بین مردان 40 درصد وزن نرمال، 43 درصد دارای اضافه وزن، 11 درصد چاق و شش درصد دارای وزن لاغری هستند.

به گفته وی، همچنین در بین زنان نیز 57 درصد دارای وزن بیش از نرمال، 25 درصد چاق، 12.6 نرمال و 5.2 درصد لاغر هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به خطرات و مرگ و میر ناشی از چاقی، اظهار داشت: 10 کیلو کاهش وزن باعث 20 تا 25 درصد کاهش مرگ و میر می شود چرا که هم اکنون 30 تا 40 درصد مرگ ها ناشی از دیابت و 40 تا 50 درصد نیز ناشی از انواع سرطان است که ریشه این بیماری ها از چاقی ناشی می شود.

وی همچنین به موضوع اضافه وزن کارکنان ادارت استان اشاره کرده و گفت: هم اکنون 50 درصد از کارمندان دارای اضافه وزن، 15 درصد چاق، دو درصد لاغر و 23 درصد دارای وضعیت وزنی طبیعی هستند.

کوشا افزود: مسئولان استانی برای بهبود و اصلاح شیوه زندگی باید به کارکنان خود کمک کرده تا بدین طریق با نرمال شدن وزن ، راندمان کاری آنها بیشتر شود.

رئیس مرکز بهداشت آذربایجان شرقی اظهار کرد: همچنین به تازگی سامانه 1000264 به عنوان پایگاهی برای ارائه اطلاعات بهداشتی در راستای ارائه شیوه های سلامت مردم رونمایی شده که مردم می توانند با ارسال کلمه SALAMAT به این شماره اطلاعات مورد نظر را دریافت کنند.