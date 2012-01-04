نخستین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند و بازیافت در تهران برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر علایی اظهار داشت: این نمایشگاه از تاریخ 18الی 21 دیماه جاری در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: محورهای اصلی این نمایشگاه عبارتند از محور پسماندهای عادی و پزشکی، کشاورزی و صنعتی بوده و همچنین محورهای نخاله های ساختمانی، تجهیزات و تولید سوخت مشتق از پسماند است.

این مسئول با اشاره به اینکه هدف از برپایی این نمایشگاه را گسترش فرهنگ و توجه به مسایل زیست محیطی است، بیان کرد: این نمایشگاه با حضور شرکتهای مرتبط تبادل تجربیات و انتقال آخرین فناوریها و تکنولوژی های روز دنیا صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در نمایشگاه بین المللی 72 شرکت داخلی و چندین نماینده شرکتهای خارجی در زمینه محیط زیست حضور خواهند داشت و آخرین دستاوردها و دانش نوین فنی خود را ارائه می کنند.

علایی گفت: دبیرخانه های این نمایشگاه در سازمان محیط زیست و سازمان مدیریت پسماند شهرداری مستقر بوده و مدیریت این نمایشگاه و کارگاههای جانبی بر عهده موسسه خدمات مدیریت سیماتین است.

وی اضافه کرد: 33 وزارتخانه و سازمان و نهادهای مرتبط در این نمایشگاه حضور دارند، همچنین در این نمایشگاه از مدیران موفق حوزه مدیریت پسماند و بازیافت تقدیر به عمل می آید.