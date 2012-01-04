مردم عوارض شهرداری را پول زور می دانند

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی چمران در چهارمین "همایش مالیه شهرداری ، مشکلات و راهکارها" که روز چهارشنبه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد با بیان اینکه حجم ساخت و ساز در تهران بسیار بالاست، گفت: زمانی که مهمانان خارجی در تهران گردش می‌کنند، از حجم بالای ساخت و ساز تعجب می‌کنند.

وی با اشاره به وابستگی شدید درآمد شهرداری‌ها به رونق ساخت و ساز، اظهار کرد: 80 درصد درآمدهای شهرداری‌های کشور به حجم ساخت‌ و ساز بستگی دارد.

چمران با تاکید بر اینکه تخریب ساخت و سازهای موجود شهر ضربه بر پیکر اقتصاد شهر محسوب می‌شود، عنوان کرد: بالا بودن بودجه عمرانی در شهرداری‌ها به این معناست که سرمایه را محبوس در خاک و آهن می‌کنیم و از پول به درستی استفاده نمی‌کنیم.

وی در ادامه یکی دیگر از مسایلی که شهرداری‌ها با آن مواجه هستند را واکنش مردم نسبت به پرداخت عوارض شهرداری توصیف کرد و در این‌باره توضیح داد: در اقتصاد شهری، مردم باید بیشترین کمک را به شهرداری‌ها داشته باشند، در حالی که مردم کشور ما عوارض شهرداری را پول زور و شهرداری‌ها را زورگیر تلقی می‌کنند و حتی شهروندان ثروتمند به هر وسیله‌ای تلاش می‌کنند از پرداخت عوارض بگریزند.

چمران بر ضرورت کار فرهنگی برای اصلاح این نگرش غلط در میان مردم تاکید کرد و گفت: شهروندان باید بدانند که شهر مخارجی دارد و هر یک از آنها نسبت به میزان بهره‌مندی از شهر باید این هزینه‌ها را بپردازند.



وی با بیان اینکه اغلب خدمات ارائه شده از سوی شهرداری‌ها قیمت واقعی بالاتری دارند، اظهار کرد: به عنوان مثال نرخ بلیت مترو برابر محاسبه وزارت کشور حدود 480 تومان و برابر محاسبه‌ شرکت مترو بیش از 500 تومان است، اما متوسط نرخ بلیتی که اکنون از مسافران دریافت می‌شود 112 تومان است.

به گفته وی مابقی هزینه بلیت باید از بودجه عمومی شهرداری و یا یارانه دولتی تامین شود که همیشه نیز نگرانی‌ها بابت یارانه و یا دیر و کم پرداخت شدن آن وجود دارد.

رییس شورای عالی استان‌ها در ادامه از وجود شهرداری‌هایی در کشور خبر داد که هم‌اکنون بیش از سه ماه است که نتوانستند حقوق کارمندان خود را بپردازند و دچار مشکلات مالی هستند.



چمران از وجود شهرهایی خبر داد که به دلیل فرار از پرداخت عوارض شهرداری و اخذ پایان کار، تمام ساختمان‌های جدید بدون نماسازی در شهر مشاهده می‌شود.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه در سال 82 برنامه‌ریزی‌ شده بود که شهرداری‌ها ورشکسته شوند، خاطرنشان کرد: در آن مقطع زمانی تراکم پایه در تهران را 120 درصد پیش‌بینی کرده و در برخی اماکن حداکثر طبقه تراکم فروخته می‌شد در چنین شرایطی طبعا ساخت و ساز انجام نمی‌گرفت.

چمران افزود: بودجه‌ای که سال 82 وزارت کشور به شهرداری اختصاص داده بود 700 میلیارد تومان بود، اما در همان سال درآمد شهرداری 200 میلیون تومان بیشتر شد.