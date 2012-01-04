۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

کسب مقام سوم مسابقات ریتمیک کشور توسط ژیمناستیک کاران آذربایجان غربی

ارومیه- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ژیمناستیک آذربایجان غربی از کسب مقام سوم مسابقات ریتمیک کشور توسط ژیمناستیک کاران استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر مدنی در گفتگو با خبرنگاران افزود: دختران زیر 10 سال ریتمیک کار ژیمناستیک  برای اولین بار توانستند در مسابقات قهرمانی کشور مقام سوم را بدست  آورند .

وی بیان داشت: این مسابقات در خانه ژیمناستیک آذر پی تهران با حضور 16 تیم و 64 شرکت کننده از کشور در دو رده سنی زیر 10 سال و زیر 12 سال به مدت دو روز از 13 تا 14 دی ماه سالجاری برگزار شد.

رئیس هیئت ژیمناستیک آذربایجان غربی با بیان اینکه تیم های حاضر در این مسابقات چهار نفری بودند، اظهار داشت: از آذربایجان غربی حدیث جدیدی و ائلین بزمی به صورت انفرادی در این مسابقات شرکت کرده و توانستند برای اولین بار مقام سوم این مسابقات را کسب کنند.

مدی اظهار داشت: ائلین بزمی در ریتمیک با وسیله مقام دوم و بدون وسیله مقام سوم و در مجموع مقام سوم را کسب کرد و حدیث جدیدی در ریتمیک بدون وسیله مقام سوم را به دست آورد و الهام نظری سر مربی این تیم در مسابقات در کلاس درجه دوریتمیک ژیمناستیک کشور شرکت کرده و توانست با دریافت مدرک داوری درجه دو دراین مسابقات بازیها را داوری کند.
 

