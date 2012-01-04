14.6درصد روستائیان بالای 30 سال فارس چاق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب، در همایش چاقی گفت: تغییر شیوه زندگی از جمله کم تحرکی و نوع تغذیه از دلایل تاثیرگذار در افزایش شیوع چاقی و اضافه وزن هستند.

دکتر صمد محمدی افزود: در حال حاضر اضافه وزن و چاقی در 25 تا 60 ساله ها رو به افزایش است و در کودکان نیز میزان شیوع این مشکل بالا رفته است.

وی اظهار داشت: به مسئله چاقی و اضافه وزن کودکان باید توجه جدی داشت زیرا با به وجود آمدن این پدیده در سنین کودکی، عوارض چاقی و اضافه وزن ازجمله مشکلات قلبی و عروقی و دیابت نیز در این گروه در سنین پایین تری بروز خواهد کرد.

دکتر محمدی بیان کرد: هزینه های درمان چاقی و اضافه وزن و عوارض آن بیشتر از پیشگیری از بروز آن است بنابراین توصیه می شود کارشناسان بهداشتی فعال در این زمینه در راستای اصلاح شیوه زندگی افراد جامعه و سایر موارد ضروری تلاش کنند.

وی گفت: پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در جامعه با افزایش فرهنگ عمومی و تغییر نگرش جامعه و تاکید بر توجه به خطرهای آن از اهداف پیشگیرانه فعالان بهداشتی است.

دیابت نوع 2، بیماریهای قلب و عروق، فشارخون بالا، سکته های مغزی، برخی سرطانها و مرگ زودرس از جمله عوارض چاقی و اضافه وزن است.

همایش چاقی به همت واحد تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه و با حضور اساتید، پزشکان و کارشناسان تغذیه شهرستان های استان فارس برگزار شد.