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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

14.6درصد روستائیان بالای 30 سال فارس چاق هستند

14.6درصد روستائیان بالای 30 سال فارس چاق هستند

شیراز - خبرگزاری مهر: براساس تحقیقات انجام شده، 14.6درصد روستائیان بالای 30 سال در استان فارس دچار چاقی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب، در همایش چاقی گفت: تغییر شیوه زندگی از جمله کم تحرکی و نوع تغذیه از دلایل تاثیرگذار در افزایش شیوع چاقی و اضافه وزن هستند.

دکتر صمد محمدی افزود: در حال حاضر اضافه وزن و چاقی در 25 تا 60 ساله ها رو به افزایش است و در کودکان نیز میزان شیوع این مشکل بالا رفته است.

وی اظهار داشت: به مسئله چاقی و اضافه وزن کودکان باید توجه جدی داشت زیرا با به وجود آمدن این پدیده در سنین کودکی، عوارض چاقی و اضافه وزن ازجمله مشکلات قلبی و عروقی و دیابت نیز در این گروه در سنین پایین تری بروز خواهد کرد.

دکتر محمدی بیان کرد: هزینه های درمان چاقی و اضافه وزن و عوارض آن بیشتر از پیشگیری از بروز آن است بنابراین توصیه می شود کارشناسان بهداشتی فعال در این زمینه در راستای اصلاح شیوه زندگی افراد جامعه و سایر موارد ضروری تلاش کنند.

وی گفت: پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در جامعه با افزایش فرهنگ عمومی و تغییر نگرش جامعه و تاکید بر توجه به خطرهای آن از اهداف پیشگیرانه فعالان بهداشتی است.

دیابت نوع 2، بیماریهای قلب و عروق، فشارخون بالا، سکته های مغزی، برخی سرطانها و مرگ زودرس از جمله عوارض چاقی و اضافه وزن است.

همایش چاقی به همت واحد تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه و با حضور اساتید، پزشکان و کارشناسان تغذیه شهرستان های استان فارس برگزار شد.

کد مطلب 1501323

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