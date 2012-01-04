گزینشگران از رفتارهای قومی و قبیله ای در گزینش ها پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی گزینشگران استان، با تاکید بر اینکه در گزینش باید حیثیت اجتماعی افراد مورد اهتمام ویژه گزینشگران قرار گیرد، اظهار داشت: رعایت شئونات اخلاقی و حفظ حیثیت اجتماعی افراد نباید مورد آسیب قرار گیرد زیرا بازتاب های منفی زیادی در سطح جامعه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه هنر مسئولان باید در این باشد که مصالح جمهوری اسلامی ایران را ارحج قرار داده و تبیین کند، افزود: در این راستا باید با رعایت حقوق مردم، در گزینش ها افراد اصلح از میدان خارج نشوند.

رشید با اشاره به اینکه رعایت حقوق مردم و حقوق حکومت دو رکن اصلی در انتخاب گزینه اصلح از سوی گزینشگران باید مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: در گزینش ها هدف جامعه، نگرش و توجه به اهداف جهموری اسلامی ضروری بوده و تحقیق و پژوهش باید مبنای گزینش افراد اصلح باشد.

وی با اشاره به اینکه جهت اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران برگرفته از احکام الهی بوده و به سمت محرومین و توده های مردم است، تصریح کرد: در این خصوص گزینش افراد نباید تحت تاثیر سفارشات قرار گیرد و در نظرات های نیز این مسئله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

رشید قاطعیت را یکی از ویژگی های گزینشگران برشمرد و افزود: در این زمینه باید توجه شود که قاطعیت باسخت گیری و تندروی اشتباه گرفته نشود، چرا که ممکن است باسخت گیری حیثیت اجتماعی افراد خدشه دار شود که این امر با هیچ اقدامی قابل جبران نیست.

استاندارخراسان جنوبی در پایان جامعیت در نگرش ها و قضاوت ها را از دیگر ویژگی های گزینشگران ذکر کرد و یادآور شد: در گزینش ها باید از یک جانبه نگری و توجه به ظاهر افراد پرهیزه شده و با بررسی تمامی جوانب افراد اصلح در ادارات انتخاب شوند.

در پایان این مراسم از پنج نفر از گزینشگران برتر استان تجلیل شد.