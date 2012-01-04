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۱۴ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

با حضور معاونان وزیر علوم/

گردهمایی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها برگزار می شود

گردهمایی معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها برگزار می شود

پنجاهمین نشست معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور با حضور دو معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر محمود ملاباشی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور و دکتر غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و مدیران ستادی این دو حوزه حضور می یابند.

پنجاهمین نشست معاونان دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور 26 دی ماه  در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

دکتر مجتبی بذرافشان مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، درباره این گردهمایی اظهار داشت: تبیین سیاستهای دانشجویی و فرهنگی، ارائه گزارش عملکرد مناطق پنجگانه معاونان دانشجویی و فرهنگی کشور و مباحث عمده دانشجویی و فرهنگی از محورهای عمده این گردهمایی است.
 

کد مطلب 1501333

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