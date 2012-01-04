افزایش اعتبار ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س) در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی نیکزاد در حاشیه دیدار از پروژه عمرانی ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س) اظهار داشت: اعتبار سال جاری پروژه ضلع شرقی حرم مطهر 17 میلیارد تومان بوده است که 12 میلیارد اعتبار ملی و پنج میلیارد نیز از اعتبارات استانی تامین شده است.



وی با اشاره به این که تاکنون تملک اراضی، مغازه‌ها و زمین‌های واقع در مسیر توسعه ضلع شرقی پیشرفت قابل توجهی داشته است اظهار داشت: امیدوارم مالکان مجاور در واگذاری املاک خود جهت توسعه حرم مطهر مساعدت و اهتمام لازم را داشته باشند.



نیکزاد با بیان این که تلاش برای پیشرفت و افزایش سرعت تکمیل پروژه‌های عمرانی آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) وظیفه شرعی و اخلاقی مسئولان است، افزود: اعتبار پروژه ضلع شرقی حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) در سال آینده افزایش خواهد یافت.



بر اساس این گزارش، وزیر راه و شهرسازی، استاندار و حجت الاسلام علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی پس از بازدید پروژه ضلع شرقی با حضور در شبستان امام خمینی(ره) با حجت الاسلام سید محمد سعیدی تولیت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(ع) دیدار و به بررسی پیشرفت پروژه ضلع شرقی پرداختند.



همچنین در پایان این دیدار لوح خادم افتخاری از سوی تولیت آستانه مقدسه قم به علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی اهدا شد.

