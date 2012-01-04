به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار بعدازظهر چهارشنبه در بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد و سردار اسماعیل احمدی مقدم گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در ناجا ارائه کرد.



سخنرانی در دوره بصیرت فرماندهان نیروی انتظامی و دیدار با برخی مراجع تقلید از دیگر برنامه‌های فرمانده نیروی انتظامی در قم است.



برنامه‌های سردار احمدی مقدم در قم بدون حضور خبرنگاران رسانه‌های جمعی برگزار می‌شود.



گفتنی است شامگاه سه شنبه نیز سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با حضور در بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء با آیت‌الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.