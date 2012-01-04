چهار میلیارد تومان معامله در بورس چهارمحال و بختیاری انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید پیک فلک پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه اقتصاد این استان با اشاره به اینکه از اول آبان ماه لغایت 13 دی ماه سال جاری چهار میلیارد و 853 میلیون تومان معامله در بورس این استان صورت گرفته، اظهار داشت: دو میلیارد و 388 میلیون تومان درآبان ماه وآذر ماه و دو میلیارد و 465 میلیون تومان در اوایل دی ماه معامله صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این استان پتانسیل خوبی در راستای افزایش معاملات بورس را دارد، بیان داشت: اطلاع رسانی بیشتری در این زمینه باید صورت گیرد تا رشد معاملات بورس افزایش یابد.

پیک فلک تاکید کرد: با اطلاع رسانیهای بیشتر در بین مردم این استان می توان از نظر کمی و کیفی معاملات و برنامه های بورس استان را افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه در بورس استان باید نوع محصول و معاملات توسعه پیدا کند، بیان داشت: زمینه توسعه بورس استان تنها با اطلاع رسانی دقیق و جامع در این استان صورت می گیرد.

پیک فلک تصریح کرد: باید در بین دستگاه با بورس هماهنگی بیشتنری وجود داشته باشد و یک دستگاه متولی ازجمله سازمان امور اقتصادی و معاونت برنامه ریزی کمک و حمایت انجام دهند که بورس استان از نظر کمی و کیفی به جایگاه خود برسد.

بورس چهارمحال و بختیاری از جایگاه خود در بین مردم هنوز فاصله دارد

معاون برنامه و بودجه استاندار استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه افتتاح بورس در این استان یک تحول بزرگ اقتصادی بود، اظهار داشت: افتتاح بورس در این استان موجب شده که مردم در یک فضای جدید برای سرمایه گذاری اقدام کنند.

حمیدرضا فروزنده با اشاره به اینکه اطلاع رسانی جامعی در این زمینه تاکنون به خوبی صورت نگرفته، بیان داشت: مردم استان هنوز در کم و کیف موضوع بورس در استان قرار نگرفته اند و این موضع نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد.

تمامی دستگاهها در توسعه بورس همکاری داشته باشند

وی با اشاره به اینکه دفتر اقتصادی بورس استان باید برنامه مدون داشته باشد، تاکید کرد: باید تمامی دستگاه ها در توسعه بورس استان باید همکاری و هماهنگی داشته باشند.

فروزنده با بیان اینکه بورس استان باید به صورت مقایسه ای عملکرد اوراق بهادر دیگر استان های کشور را مورد بررسی قرار دهد، بیان داشت: باید بهترینها را شناسایی و بورس این استان نیز با ارائه برنامه خود را به جایگاه خوب و والا برساند.