روز پرمشغله كميته قضايي تكواندو

به گزارش خبرنگار" مهر" كميته قضايي فدراسيون تكواندو صبح سه شنبه براي رسيدگي به اختلاف باشگاه سايپا 2 ملي پوش اين تيم يعني افلاكي وبي باك كه به تيم دانشگاه آزاد اسلامي پيوسته اند تشكيل جلسه داد.

دراين جلسه طرفين دفاعيات وصحبتهاي خود بيان نمودند ودرپايان مقررشد دانشگاه ازاد براي اخذ رضايت نامه اين 2 بازيكن مي بايست جمعا مبلغ يكصد ميليون ريال به تيم سايپا پرداخت نمايد.

طبق ماده 25 آيين نامه ليگ نقش جهان تكواندوكاري كه با يك باشگاه قرارداد دارد، درصورت عقد قرارداد با باشگاه دوم بايد كل هزينه هاي قرارداد خود را به باشگاه اول پرداخت نمايد ياباشگاه سايپا ازدريافت اين مبلغ عصرسه شنبه كميته قضايي براي دومين بار تشكيل جلسه داد.

اين جلسه پيرامون رسيدگي به شكايت حسين جديري ازمرتضي كريمي سرمربي تيم تكواندو پاس تشكيل گرديد، دراين جلسه كه كليه اعضاء شركت داشتند طرفين بحثها و دفاعيات خود را عنوان نمودند ودرپايان نيزراي صادرشد. اين راي پس ازتاييد رييس فدراسيون اعلام خواهد شد.